«الجليلة لثقافة الطفل» يسدّ الفجوة بين الأجيال بالفنون

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز الجليلة لثقافة الطفل، أول الورش الفنية الفصلية «خريف 2018»، ضمن سلسلة الورش الفنية الهادفة إلى سدّ الفجوة بين الأجيال من خلال الفنون، وينظّم المركز لأجل ذلك، عدداً من ورش العمل العائلية، التي يتشارك فيها الطفل مع ذويه في عمل واحد وهواية واحدة.

يشمل جدول الخريف، ورشة «التشكيل باليد»، والتي يتعلم الأطفال خلالها تقنيات مختلفة للتشكيل الفراغي بالطين، كمدخل لإتقان فن الخزف، وتشرف على الورشة، الفنانة الإماراتية إيمان الهاشمي، أما الأعمار المستهدفة، فهي 10 سنوات وما فوق.

ألوان

كما تتضمن الورش الفنية، ورشة التكوين والتصوير بألوان الإكليريك، بإشراف الفنانة نور بهجت، حيث يتعلّم المتدربون التركيبة اللونية، وكيفية خلط الألوان وابتكار الدائرة اللونية، ويتعلم بعدها المتدرب تقنيات التصوير الواقعي بألوان الإكليريك.

أما الورشة العائلية لهذا الموسم، فقد خُصصت لقسم الخزف، ويشرف عليها الفنانان كمال الزعبي وإيمان الهاشمي، ويمكن للعائلات بكافة أفرادها، من عمر 4 سنوات وما فوق، الانضمام للورشة، ضمن جلسات فنية عائلية، تجمع بين المنافسة والمتعة، يتعلمون خلالها كافة التقنيات الأساسية لفن الخزف، مثل استخدام الدولاب والقوالب والحبال الطينية.

فيما أعلن المركز فتح باب التسجيل في هذه الورش، مع تحديد فترة ما بعد الظهر للحصص، على اعتبار أنه الوقت الملائم للأطفال بعد مدارسهم، ولأولياء الأمور بعد دواماتهم العملية.