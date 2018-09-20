جامعة عجمان تنظّم «كرنفالاً» للفنون الجميلة

المصدر: عجمان - البيان

نظّم مركز الفنون الجميلة التابع لعمادة شؤون الطلبة في جامعة عجمان «كرنفالاً» للفنون الجميلة، بمشاركة 50 طالبة عبر أكثر من 500 لوحة وعمل فني، وشهدته أكثر من 300 طالبة من مختلف الكليات.

وشهد «الكرنفال» إنجاز لوحة جدارية برسم «الأكريليك» في زمن قياسي، قامت بها الطالبة آية السعدون، من كلية الهندسة، وهي إحدى منتسبات مركز الفنون الجميلة. وعُقدت خلال «الكرنفال» مجموعة من ورش العمل الخاصة بفن «المانديلا» (الزخرفة)، وأشغال الإبرة، والرسم الزيتي، ورسم «الأكريليك»، والأشغال الفنية، و«الغرافيك»، والرسم على الزجاج، و«الإبرو» (الرسم على الماء).

وأكدت منى الجبالي، مسؤول الفنون الجميلة في الجامعة، أن «كرنفال» الفنون الجميلة يُقام بشكل دوري في الجامعة منذ 18 عاماً، ويهدف إلى استقطاب الطالبات الجديدات من مختلف الكليات، مِمّن يتمتعن بمواهب فنية متنوعة تمهيداً لانضمامهن إلى المركز، مشيرةً إلى أن «الكرنفال» يساهم في عملية التعريف بمركز الفنون الجميلة ونشاطاته.