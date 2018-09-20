«حمدان بن محمد للتصوير» تعلن الفائز بـ«قدوتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، أسماء الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر أغسطس الماضي، والتي كان موضوعها «قدوتي». وفاز بجائزة «اختيار الجمهور» في نسختها الرابعة المصوّر الإندونيسي كانال بوديارتو، حيث استحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز (Sony Alpha a6300 Mirrorless) مُقدّمة من «سوني» الشرق الأوسط.

وشهدت نسخة أغسطس 2018 من المسابقة عودة التوهّج الإندونيسي لقوائم الفائزين بالمسابقة بفوز 2 من المصورين الإندونيسيين من أصل 5 فائزين، فإلى جانب بوديارتو، فاز المصوّر عارف سيسواندونو، والسعودي زكريا آل حمد، والمصري كريم أحمد، والعراقي سجّاد علي جبّار.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «إنستغرام» (HIPAae)، وقد شَهِدَت مسابقة الشهر الماضي استخدام الوسم (HIPAContest_MyIdol#).

نماذج مؤثّرة

وفي تصريحه عن الحدث، قال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: في عدّة مراحل من حياتنا نرى نماذج وشخصيات تؤثّر فينا عميقاً وتترك بصماتها على عقولنا وفكرنا، وهذا النوع من الشخصيات ذو تأثير مُلهِم مستعصٍ على النسيان.

لقد منحنا الفرصة للجمهور لاختبار علاقتهم مع هذه النماذج المؤثرة من خلال الكاميرا، والحصيلة كانت غايةً في التميّز بالفعل. لقد استحق الفائزون إنجازهم بسبب مجهودهم الكبير في الأعمال الفائزة، نبارك لهم الفوز ونرجو التوفيق لكافة المشاركين في النسخ المقبلة.

زيارة مُلهمة

المصوّر الإندونيسي كانال بوديارتو، الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» قال عن صورته الفائزة: قمتُ بزيارة قريةٍ صغيرةٍ في جاوة الوسطى في ديسمبر 2016 تُعرف باسم «سينينان»، ولاحظتُ رجلاً يعمل على نحت وتشكيل الخشب وإلى جانبه طفلٌ يلعب، شعوري بالفضول قادني لبدء الحديث مع الرجل، وفي منتصف حديثنا قام الطفل في الصورة بالتقاط لعبة على شكل كاميرا وتظاهر بأنه يصورنا. في تلك اللحظة قرّرتُ أن أفعل الشيء نفسه مع والده الذي تسبّب بالصورة الفائزة.

بالنسبة لي لا يتعلق التصوير بالقيمة الجمالية للصورة فقط، بل أيضاً بالقيمة المُلهمة التي يمكن أن توفّرها للمجتمع. وأرجو أن أكون مصوّراً أكثر حضوراً وتأثيراً في السنوات المقبلة. وإذ أوجّه شكري الجزيل لجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير على فوزي بجائزة «اختيار الجمهور» وكلي طموح بتكرار الفوز في النسخ المُقبلة.

الفائزون

إندونيسيا كانال بوديارتو

إندونيسيا عارف سيسواندونو

السعودية زكريا آل حمد

مصر كريم أحمد أحمد

العراق سجّاد علي جبّار