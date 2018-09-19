230 فعالية في أسبوع دبي للتصميم

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي، تحت رعايةٍ كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، وبالشراكة مع حي دبي للتصميم (d3) وبدعم من الهيئة، لانطلاق فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع دبي للتصميم في الفترة ما بين 12-17 نوفمبر المقبل.

ويعود أسبوع دبي للتصميم هذا العام ببرنامج أنشطة يعد الأكبر والأضخم من نوعه حتى الآن، حيث ستشهد نسخته الرابعة مشاركة أكثر من 120 شركة ومؤسسة، من خلال 230 فعالية مختلفة ستتوزع على مواقع منتشرة في مختلف أنحاء المدينة، بما يشمل المعارض، التجهيزات والأعمال التركيبيّة المُكلّفة، الجوائز والمسابقات، الندوات وورش العمل، والجولات والتجارب المصممة خصيصاً لعشاق التصميم والزوار وعامة الجمهور.

ويمثل أسبوع دبي للتصميم منذ دورته الافتتاحية عام 2015، نقطة التقاء سهلة الوصول لمجتمع التصميم العالمي؛ ومنبراً لإثراء وتمكين مشهد التصميم في المنطقة؛ حيث اجتذب هذا الحدث 60 ألف زائر في حي دبي للتصميم وحده خلال دورته في العام الماضي 2017.

لنصمم للخير

كما سيشهد أسبوع دبي للتصميم هذا العام إطلاق تطبيقه المخصص للهواتف والأجهزة المحمولة، والذي سيتيح للزوار إمكانية إنشاء جداول مواعيد مخصصة أثناء تنقلهم، وذلك بالاستناد إلى تفضيلاتهم واهتماماتهم.

وتعليقاً على ذلك، يقول محمد سعيد الشحّي، الرئيس التنفيذي للعمليات في حي دبي للتصميم (d3): يسعدنا مجدداً في حي دبي للتصميم أن نكون الشريك الاستراتيجي والجهة المستضيفة للنسخة الرابعة من فعاليات أسبوع دبي للتصميم.

ونفخر في عام 2018 بإضافة معرض «قصص الإمارات للتصميم» - الذي يستضيفه حي دبي للتصميم - إلى برنامج فعاليات الأسبوع؛ كما يسرّنا تسليط الضوء على العديد من المشاريع التصميمية ضمن إطار مبادرة «لنصمم للخير» التي تدعم وتشجع التغييرات الاجتماعية الإيجابية في دولة الإمارات، ونؤكد في هذا السياق على أهمية الاستمرار بدعم نمو وازدهار قطاع التصميم، ولا شك أن مثل هذه الفعاليات والنشاطات، التي تحتفي بتنوّع وغنى مشهد التصميم في المنطقة، هي ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وحي دبي للتصميم كوجهات عصرية ورائدة في عالم التصميم.

وبالتزامن مع فعاليات الأسبوع، سيشهد شهر نوفمبر المقبل الافتتاح الرسمي لمركز جميل للفنون في دبي، وهو أول متحف للفنون المعاصرة في المدينة؛ بالإضافة إلى افتتاح «بينالي فكرة للتصميم الجرافيكي» في إمارة الشارقة؛ فضلاً عن تنظيم مجموعة من الأنشطة في مركز السركال أفنيو، وهو ما سيجعل من شهر نوفمبر مناسبة سنوية مهمة للاحتفاء بمشهد التصميم والإبداع في دبي.

المعارض الرئيسية

يعود «داون تاون ديزاين»، معرض التصميم التجاري الرائد في منطقة الشرق الأوسط، مجدداً إلى دبي في الفترة بين 13-16 نوفمبر 2018، بمشاركة أكثر من 175 علامة تصميم متميزة من المنطقة وشتّى أنحاء العالم. وسيقدّم «داون تاون ديزاين» هذا العام مفهوماً جديداً يتمثل في «داون تاون إديشنز»، وهو معرض فني منظم بعناية يعنى بالتصاميم حسب الطلب .

ويمثل معرض الخريجين العالمي منصة فريدة لعرض الابتكارات التي من شأنها تغيير ملامح حياتنا، والتي يصممها خريجو أفضل مدارس وكليات التصميم والتكنولوجيا في العالم.

أبوابويعتبر «أبواب» معرضاً سنوياً للاحتفاء بمفاهيم التصميم من شتى أنحاء المنطقة. وسيشهد أسبوع دبي للتصميم 2018 تنظيم النسخة الرابعة من معرض أبواب ضمن خمسة أجنحة مخصصة ومصممة من قبل شركة «أركيتكتشر آند أذر ثينكز»؛ وستشتمل تلك الأجنحة على مواد طبيعية، بما في ذلك أغصان الأشجار، والأخشاب المغلفة بلباب ورق الصحف المعاد تدويره.