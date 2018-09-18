«شهر المأكولات» في دبي يجمع ثقافات العالم 27 الجاري

المصدر: دبي - البيان

كشف منتجع أتلانتس النخلة، عن استضافته النسخة الثانية من «شهر المأكولات» خلال الفترة من 27 الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققته دورة العام الماضي.

ومن خلال هذه المناسبة، يدعو المنتجع ضيوفه للقاء ومقابلة أشهر الطهاة العالميين مثل الشيف العالمي «نوبو ماتسوهيسا»، و«غوردون رامزي». وسيشهد «شهر المأكولات» تنظيم عدة فعاليات شيقة تتضمن قوائم خاصة للتذوق، واحتفاليات ومسابقات وعروض تقديمية ممتعة، ليكون بذلك أحد أهم الفعاليات المتخصصة بالمأكولات والطهي خلال العام الجاري.

وسيشهد «شهر المأكولات» خلال الفترة من 27 الجاري وحتى 6 أكتوبر تنظيم أسبوع خاص للاستمتاع بأشهى قوائم الطعام في كل ٍ من مطاعم «أوسيانو» أو«نوبو» أو«سي فاير» مقابل 350 درهماً فقط، أو في مطاعم «بريد ستريت كيتشن» أو «روندا لوكاتيللي» أو«أيامنا اللبناني» مقابل 150 درهما. وتتضمن قوائم الطعام خلال الأسبوع أشهى الأطباق النباتية المقدمة من الشيف «غوردون رامزي»، والمأكولات البحرية في مطعم «سي فاير»، والأطباق الشهيرة التي يقدمها مطعم «نوبو».

وسيحصل ضيوف منتجع أتلانتس النخلة وخلال الأسبوع الأول من شهر الطهي على فرصة نادرة للاحتفال بمرور عقد كامل على افتتاح مطعم «نوبو» في دبي، وذلك من خلال قائمة طعام حصرية تتضمن أشهر وأشهى الأطباق من تحضير الشيف العالمي «نوبو ماتسوهيسا» مقابل 595 درهما من الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل. وسيحظى ضيوف المطعم بفرصة لقاء الشيف «نوبو ماتسوهيسا» إضافة للاستمتاع بأشهى أطباقه الكلاسيكية.

برنش عالمي

سينظم مطعم «نوبو» يوم الجمعة 28 الجاري برنشا عالميا خاصا من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 عصراً. وسيقدم المطعم لضيوفه في دبي خلال البرنش أطباقاً مختارة من عشرة مطاعم «نوبو» مختلفة حول العالم، ليستمتع الذواقة بأطباق «نوبو» الخاصة وذلك مقابل أسعار تبدأ من 395 درهماً.