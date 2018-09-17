«مرحباً مدرستي».. مبادرة جديدة من «دبي للثقافة»

المصدر: دبي - البيان

شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حرصاً منها على دعم اتفاقية الشراكة مع منطقة دبي التعليمية، في دعم مبادرة «مرحباً مدرستي» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للترحيب بالطلبة المستجدين في بداية كل عام دراسي جديد، بهدف خلق بيئة جذابة ومحفزة للطلاب.

ودعماً لهذه المبادرة تقوم إدارة البرامج الثقافية والتراثية بتوزيع الهدايا على طلبة مراكز دبي للتنمية التراثية الـ5 وهي: «عتبة بن غزوان للتنمية التراثية»، و«الكويت للتنمية التراثية»، و«عمر بن الخطاب للتنمية التراثية»، و«ند الحمر للتنمية التراثية»، و«آل مكتوم للتنمية التراثية».

وقالت فاطمة لوتاه، مدير إدارة البرامج الثقافية والتراثية في «دبي للثقافة»: «يُسهم دعمنا للمبادرة في تعزيز علاقتنا مع منطقة دبي التعليمية التي أطلقنا معها الكثير من مبادرات التعاون، وفي مقدمتها مراكز دبي للتنمية التراثية في 5 مدارس حكومية حتى الآن.

ومن شأن مشاركتنا في المبادرة الحالية التي تعمّ كافة أنحاء الوطن، أن تعمل على إبراز دورنا في تحمّل مسؤولياتنا تجاه المجتمع، خاصةً أنها تحمل أهدافاً نبيلة، ومنها تشجيع الأطفال على الارتباط بمدارسهم من خلال إيجاد بيئة سعيدة لهم، وعن طريق تنمية روح التفاعل الإيجابي بين الطلبة والمدرسة والمجتمع بمختلف مؤسساته».

وتحظى المبادرة باهتمام من الجهات الحكومية كافة، وبالتعاون مع جميع المدارس في الدولة، للترحيب بالطلبة المستجدّين، وترغيبهم في العلم والتعلّم، والإسهام في سرعة اندماجهم في البيئة الدراسية في مستهل العام الدراسي الجديد.