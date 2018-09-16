«الجليلة لثقافة الطفل» يعزّز طرق التواصل مع الشباب

المصدر: دبي ــ البيان

استضاف مركز الجليلة لثقافة الطفل بالتعاون مع القنصلية الأميركية في دبي، سيميون برودسكي الخبير في فنون الاتصال والتعليم ومدير المركز الدولي للشباب الموهوبين CTY. وقد أقام برودسكي ورشة عمل لموظفي المركز تحت شعار «العلوم والاتصال» تركز على الاتصال الاجتماعي من خلال مجال STEM الذي يعزز متطلبات التكامل بين العلوم. وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج أنشطة المركز الذي يستقبل على مدار العام متخصصين وخبراء في مجالات الفنون وتنمية المهارات، والتعامل مع الأطفال الموهوبين، بهدف تعزيز قدرات فريق العمل بأحدث طرق التعامل مع الطفل والتميز بأفضل أداء لمركز إبداعي للأطفال.

محاور

وتهدف ورشة العمل التدريبية إلى ربط العلوم بطرق الاتصال والتواصل مع الشباب، وتطوير معرفتهم وفهمهم للتواصل الواضح في ما بينهم من خلال الأنشطة العلمية. واعتمدت تقنيات سيميون في التدريب على ثلاثة محاور وهي الرياضيات التطبيقية، الإحساس والإدراك، الفيزياء والتصميم، ويسعى المدرب من خلال ذلك إلى إظهار مشكلات الشباب، وتحفيز التفكير الإبداعي لإيجاد الحلول وتعزيز حس النقد، واتخاذ القرارات والتخطيط والعمل الجماعي ومهارات إدارة الوقت.

وخلال الورشة التي خصصت لموظفي مركز الجليلة لثقافة الطفل بحضور أطفال موهوبين أيضاً، قدم سيميون تقنياته بشكل مبسّط، متخذاً من فكرة صناعة الطائرات الورقية مثالاً عملياً لتدعيم التواصل، حيث طلب من كل موظف صناعة طائرة ورقية خاصة به، إضافة إلى كتابته معلومات صناعتها بداخلها وتوجيهها لشخص آخر في الورشة.

وفي حال تمكن المتلقي من صناعة طائرة مشابهة لتلك التي وصلته استناداً إلى المعلومات المرفقة، يكون المرسل لديه مهارات اتصال دقيقة، أما في حال لم يحصل الفهم الكافي بين المتلقي والمرسل فهنا تتم مناقشة الطرفين لإدراك الخلل وتوجيه المُرسِل إلى كيفية الاتصال مع الآخر، معتمداً على معايير حسّية وفيزيائية وعلمية واضحة. وتميزت الورشة التي استمرت ساعتين بالمتعة والمرونة والتركيز، إلى جانب الدقة من المحاضر.

خبرة

يدير سيميون برودسكي الخبير الزائر للدولة، مركزاً دولياً للشباب الموهوبين، ولديه خبرة في التعليم على المستوى الجامعي وأكثر من 25 عاماً من الخبرة في العمل مع برامج للشباب الموهوبين. كما قدم ورش عمل ومحاضرات في أكثر من 15 دولة منها الصين، أسبانيا، تايلاند، المملكة العربية السعودية، مصر، الكويت، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، سنغافورة، الهند، أسبانيا، تايلاند، كولومبيا، المكسيك، كازاخستان، اليونان، هونغ كونغ وماليزيا.