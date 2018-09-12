«سايما» يوزّع جوائزه في «بوليوود باركس دبي» 14 و15 الجاري

المصدر: دبي - البيان

يستعد «بوليوود باركس دبي»، أول متنزه مستوحى من بوليوود في العالم، لاستضافة حفل توزيع جوائز أفلام جنوب الهند الدولي (سايما) في 14 و15 الجاري ضمن مرافقها. ويأتي هذا الحدث الأكثر ترقباً في نسخته السابعة ليحتفي بالسينما الجنوب هندية وإنجازات النجوم، حيث يعود إلى دبي للمرة الرابعة لإبهار الجماهير بجدول حافل بالفعاليات والعروض الفنية الحية لأسماء مرموقة وبارزة على مستوى الصناعة.

سيشارك في الحفل نخبة من نجوم السينما الهندية تشمل شيرانجيفي ورانا دوغوباتي ومادافان وآديتي راو حيدري وبونيت راج كومار ويفين بولي، إلى جانب أسماء أخرى لعدد من المشاهير الأكثر شعبية. كما سيحظى الجمهور بفرصة مشاهدة نجومهم المفضلين شخصياً أثناء مرورهم على السجادة الحمراء.

وسيقام هذا الحفل الدولي في راج محل، وهو مسرح فخم يستخدم أحدث التقنيات المتطورة، ويوفر مقاعد تسع 850 شخصاً موزعة على مستويين، تشمل المنطقة العلوية الخاصة. استقى هذا المبنى الخلاب إلهامه من القصور الملكية في الهند، ويقدم خلفية فخمة للعروض الحية.

شعبية متنامية

وتحظى «بوليوود باركس دبي» بشعبية متنامية كوجهة رائدة للأحداث والفعاليات الدولية بما تقدمه من قاعات فخمة مجهزة بأحدث المعدات، تلائم الاجتماعات والمؤتمرات ومناسبات الشركات إلى جانب العروض الفنية الضخمة، ذلك فضلاً عن كونها وجهة ترفيهية مفضلة للعائلات تتيح لهم الاستمتاع بالألعاب الشيّقة ومعالم الجذب الفريدة المستوحاة من أضخم أفلام السينما في بوليوود.

«راج محل»

وفي هذا الصدد، قالت مويرا كيسي، مدير إدارة التسويق والمبيعات لدى «بوليوود باركس دبي»: «سعداء للغاية باستضافة حفل توزيع جوائز «سايما» في «بوليوود باركس دبي»، وجهة الترفيه الفريدة من نوعها لجميع محبي السينما والثقافة؛ فعلاوة على الألعاب الشيّقة ومعالم الجذب المذهلة المستوحاة من بوليوود، فإنّ المتنزه يقدّم مسرح «راج محل» مع خلفية خلّابة للمناسبات الدولية والمحلية الضخمة.

ويسرنا الترحيب بضيوفنا من نجوم صناعة الأفلام في جنوب الهند بهذا المسرح المذهل. ندعو كل الضيوف إلى زيارة «بوليوود باركس دبي» في هذه المناسبة، لعيش تجارب لا مثيل لها تنقلهم إلى عالم السينما الهندية الساحر في مكان لا يُنسى».

ومن جانبها صرّحت بريندا براساد، رئيس لجنة حفل جوائز «سايما» بالقول: «متحمسون نحو إقامة حفل جوائز «سايما» في هذا المسرح المرموق الذي يحتفي بأضخم أفلام السينما الهندية. إذ يتفرد مسرح «راج محل» بما يقدّمه من خلفية ساحرة، ونتطلع قدماً نحو إحياء أمسية مذهلة بمشاركة الجمهور هنا في دبي وجميع أنحاء العالم».