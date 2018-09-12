تقنية تُسهّل انتقال العقل البشري بين اللغات

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف فريق من الباحثين عن نتائج دراسة جديدة قامت بتحديد التقنيات الفريدة التي يستخدمها العقل البشري للانتقال من استخدام لغة إلى أخرى، حيث كشفت الدراسة عن نتائج ورؤى جديدة حول ازدواجية اللغة.

وأوضحت إستي بلانكو- إلورييتا، طالبة الدكتوراه في قسم علم النفس بجامعة نيويورك ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي، والمؤلف الرئيس للدراسة التي نشرتها مجلة «مناقشات أكاديمية العلوم الوطنية»: «يمتاز الأشخاص متعددو اللغات بقدرتهم المذهلة على الانتقال بين اللغات التي يتقنونها بكل سرعة ودقة وسلاسة، ولذلك تتطرق النتائج التي توصلت إليها دراستنا للدور المهم الذي يلعبه العقل البشري أثناء هذه العملية ولا سيما الأنشطة العصبية المرتبطة حصرياً بالانتقال من لغة لأخرى».