«أتلانتيس» لم تعد لغزاً

المصدر: Ⅶإعداد - عمر حرزالله

لطالما كانت مدينة أتلانتيس المفقودة لغزاً، ولكن بعض العلماء يقولون إنهم عثروا على الجزيرة الأسطورية المفقودة.

وذكرت صحيفة «ميرور» نقلاً عن قناة يوتيوب «برايت إنسايت» أن العلماء اكتشفوا موقعاً في الصحراء الكبرى بأفريقيا لديه أوجه تشابه مع التفاصيل المكتوبة عن أتلانتيس منذ آلاف السنين.

ويعتقد أن السمة الدائرية الغريبة الشكل في قارة أتلانتيس ناجمة عن ارتطامها بكويكب، على الرغم من عدم وجود دليل موثوق يثبت صحة ذلك. وقد استنتج العلماء منذ ذلك الحين أن هذا الشكل قد يكون ظاهرة طبيعية. يشار إلى أن قصة أتلانتيس أشار إليها الفيلسوف اليوناني، أفلاطون، قبل عام 360 قبل الميلاد.