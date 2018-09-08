«دراما سين» في دبي تحتفل بمرور 10 أعوام من العطاء

المصدر: ■ دبي - البيان

تحتفل «دراما سين»، مدرسة الفنون المسرحية ذات الشعبية الكبيرة، بمناسبة مرور 10 أعوام من العطاء أتاحت خلالها للعديد من الأطفال والشبان أصحاب المواهب المسرحية إطلاق تلك المواهب، وذلك في مقرّها الجديد بمركز «ذا مول» التجاري بمنطقة أم سقيم 3. ومن المقرر أن تستضيف الاستوديوهات المركزية الاحترافية الطلاب لاستكشاف مهاراتهم ابتداءً من اليوم 8 سبتمبر الجاري.

نمو

وتعتبر «دراما سين» مدرسة الفنون المسرحية القائمة على المهارات الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل جزءاً من محفظة مجموعة «النجاح التعليمية» المتنوعة، وقد شهدت نمواً بوتيرة متسارعة خلال العقد الماضي.

حيث تعد «دراما سين» حالياً أكبر أكاديمية متخصصة بالفنون المسرحية القائمة على المهارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى لتنمية مرافقها وتوسيع باقة العروض التي تقدمها بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لطلابها.

مهارات

وتركز الأكاديمية على بناء المهارات المسرحية التمثيلية والموسيقية وتنمية مهارة التحدث أمام الجمهور لجميع طلابها، فضلاً عن قدرات الأداء المهني لديهم. كما سيستفيد الطلاب من خبرات مدربين مؤهلين على أعلى المستويات.

حيث يقدمون لهم التوجيه الضروري لتعزيز مستويات الثقة والتركيز والتواصل والتعاون والإبداع لديهم. وعلاوةً على ذلك، تعد المدرسة أكبر مراكز أكاديمية لندن للموسيقى والفن الدرامي الخاصة في الشرق الأوسط، وتقدم شهادات معتمدة للطلاب من سن الخامسة فما فوق.