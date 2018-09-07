فلاي دبي و«فريج» يجددان شراكتهما

المصدر: دبي ـــ البيان

أعلنت فلاي دبي تجديد شراكتها مع سلسلة الرسوم المتحركة الشعبية «فريج» لعرض تعليمات السلامة على متن طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس.

وخلال هذه الشراكة ستقوم فلاي دبي بعرض تعليمات السلامة على طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس من خلال شريط فيديو بطريقة الرسوم المتحركة من السلسلة الشعبية «فريج» وباللغتين العربية والإنجليزية.

أحدث الابتكارات

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي «تجديد شراكتنا مع فريق فريج يأتي تأكيدا على النجاح الذي حققته هذه الشراكة خلال الأعوام الماضية بين علامتين تجاريتين إماراتيتين، حيث تبرز هذه الشراكة التراث والتقاليد الإماراتية الغنية من خلال شخصيات فريج الكرتونية التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية».

وأضاف الغيث تعاوننا مع فريج يؤكد سعينا المتواصل نحو التميز وتقديم أحدث الابتكارات لعملائنا من المسافرين، خصوصاً أن تعليمات السلامة تعد جزءاً بالغ الأهمية من كل رحلة، ونحن حريصون على توفير هذا المحتوى بطريقة حيوية وجاذبة لجميع الأعمار.

ويوضح الفيديو الذي يبث بتقنية عالية الدقة التجديدات التي أدخلتها فلاي دبي على متن طائراتها، وخاصة التجديد في مقصورات طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 والزي الجديد لموظفيها.

وسيتم عرض الفيلم على شاشات النظام الترفيهي الذي يوفر خيارات واسعة للمسافرين، تم تركيبها في أحدث طائرات أسطول فلاي دبي الجديدة من طراز بوينغ 737 ماكس.

توافق كبير

وقال محمد سعيد حارب، المبدع وراء فكرة فريج: «لقد كان العمل على هذا التعاون مشوقاً جداً. هناك توافق كبير بين العلامة التجارية فريج™ وفلاي دبي، إذ يجمعنا حب الابتكار والتفرّد الأمر الذي مكننا من أن نصبح علامات تجارية ناجحة ومحبوبة في وقت سريع جدا.

لقد حظيت سلسلة فريج بنسب مشاهدة عالية من قبل الأسر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ونحن سعداء بتقديم الشخصيات إلى جمهور جديد عبر شبكة رحلات فلاي دبي».

ويضيف حقق الفيديو السابق نجاحا كبيرا ونال إعجاب الكثير من المسافرين. ومع تطوير التكنولوجيا بات هناك الكثير من التحسينات في النسخة الكرتونية، كما أن فلاي دبي وبمقصوراتها الجديدة على متن طائرات ماكس وفرت إمكانات كبيرة للمزيد من النجاح دفعتنا لتحديث الفيديو بمحتوى جديد ورسومات متطورة.

وقبيل إطلاق الفيديو الجديد مكنت فلاي دبي عشاق وسائل التواصل الاجتماعي من القيام برحلة وراء الكواليس أبرزت زيارة مايا صية الترويجية لفلاي دبي لاستوديوهات فريج وتسلم الفيلم من شخصيات فريج ومبتكره محمد حارب، ثم قيام مايا بعد ذلك بتسليم الفيلم لطاقم الضيافة في فلاي دبي.