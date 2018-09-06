عضوات «ابن ماجد» يحتفين بإنجازات الإماراتية في «دبي للسيدات»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

نظم فريق ابن ماجد للرحلات والمغامرات التابع لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، رحلة رياضية ترفيهية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية بالتعاون مع نادي سيدات دبي بمشاركة 35 سيدة إماراتية. وذلك احتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية.

استقبلت لمياء خان مديرة نادي دبي للسيدات، عضوات الفريق برئاسة حصة سيف نائب رئيس نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وأمل آل علي رئيس فريق ابن ماجد للرحلات والمغامرات، ورحبت بالمشاركات في فعاليات الصيف الشتوي الذي نظمه نادي سيدات دبي، بما يشمل من تدريبات رياضية وألعاب ترفيهية، مؤكدة أن أواصر التعاون تتوثق لخدمة المرأة الإماراتية احتفالاً بإنجازاتها التي سطرتها على مدى السنوات الماضية في المشاركة في تطوير وتنمية المجتمع.

وقالت حصة سيف: إن ما يمكن أن نقدمه «للمرأة» في يوم المرأة الإماراتية هو المشاركة في جعل يومها ترفيهياً رياضياً بالدرجة الأولى، لذا ارتأينا أن نخصص لها رحلة إلى نادي دبي للسيدات، ونشارك في فعالياته الرياضية، المتميزة، مثمّنة تعاون إدارة سيدات دبي ومسيرتهم في دعم المرأة الإماراتية من خلال الأنشطة المنظّمة والمتركزة على ممارسة أنواع الرياضات.

وأوضحت أمل آل علي رئيسة فريق ابن ماجد، أن الفعاليات التي تنظمها الجهات المختصة بالمرأة والتي تجعل فيها «الرياضة» عنصراً أساسياً ضمن أنشطتها تسهم في تعزيز أهمية ممارسة الرياضة في حياتنا، كما أننا ضمن فعاليات الفريق في رحلاتنا نحرص على ضرورة وجودة أنشطة رياضية في برنامج الرحلة، مشيرة إلى أن رغم اختلاف الأعمار المشاركة والمناصب والمسؤوليات التي تتقلّدها ابنة الإمارات المشاركة في الرحلة، إلا أن جميعهن شاركن بالفعاليات الرياضية والترفيهية بنادي سيدات دبي.