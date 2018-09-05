«دبي للثقافة» تفتح باب المشاركة في «سكة الفني 9»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن دعوة مفتوحة للفنانين الناشئين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للتسجيل في النسخة التاسعة من معرض سكة الفني، وستفتح أبواب تقديم طلبات المشاركة لغاية 27 سبتمبر 2018.

ويعتبر معرض سكة الفني المبادرة الأبرز في موسم دبي الفني، ويقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة في هيئة الثقافة والفنون في دبي. ويعود معرض سكة الفني إلى حي الفهيدي التاريخي خلال الفترة من 16 إلى 24 مارس 2019، كونه حدثاً رئيسياً لموسم دبي الفني، المبادرة السنوية الشاملة التي تحتفل بالمواهب والإبداع والابتكار والتنوع الثقافي، وتستمر طوال شهري مارس وأبريل من كل عام.

احتفال فريد

وسيقدم المعرض الفني المعاصر، الذي يقام في قلب مدينة دبي القديمة، احتفالاً فريداً بالفنون البصرية والمسرحية والموسيقية والأفلام والأطعمة، إضافة إلى برنامج حيوي غني بورش العمل المجانية للبالغين والأطفال، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة. وستركز النسخة 2019 على إضافة المزيد من المعارض والفعاليات والأنشطة الخارجية في أروقة وساحات الحي.

وقال وليد موسى أحمد، مدير مشروع موسم دبي الفني ومعرض سكة الفني في دبي للثقافة: «لقد أصبح معرض سكة الفني وجهة إقليمية للإبداع على مدار العام، خاصة أنه يستقطب الفنانين الناشئين وعشاق الثقافة والفنون من جميع أنحاء المنطقة، للاحتفاء بالمواهب المبدعة. إن هذا الحدث يمثل جانباً كبيراً من جهودنا الرامية لتحقيق رؤيتنا لترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، كما أنه يبرز مهمتنا لرعاية ودعم المواهب المحلية. إننا واثقون بأن نسخة 2019 ستواصل هذه المسيرة الناجحة، ونتطلع إلى استقبال المقترحات للعام 2019، واكتشاف المواهب الرائعة التي تواصل ازدهارها وتطورها في منطقتنا لتصل إلى العالمية بشكل واضح».

أرقام قياسية

وكانت أحدث نسخة للعام 2018 قد تضمنت أعمالاً لأكثر من 60 عملاً فنياً، وحققت أرقاماً قياسية، حيث اجتذبت أكثر من 200 مشاركة، وأكثر من 45 ألف زائر على مدار 10 أيام، ومشاركة ما يزيد على 1500 شخص في أكثر من 50 ورشة عمل. وعلاوة على ذلك، استضاف معرض سكة 2018 حلقة شبابية حول «الاقتصاد الإبداعي» لأول مرة بالتعاون مع مجلس شباب الإمارات، وحضرها أكثر من 30 شاباً إماراتياً، وعدد من الشخصيات البارزة في قطاع الفنون.

يأتي معرض سكة الفني ضمن قائمة متنوعة من الأحداث الثقافية التي تقام في كل أرجاء المدينة خلال الموسم الفني والذي يعد المظلة الفنية الرئيسة والأبرز لكل الأحداث الفنية في دبي، والتي تعقد خلال شهري مارس وأبريل من كل عام، ومن أبرز هذه الأحداث: «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، «آرت دبي».