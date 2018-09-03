ماجد السويدي: «غو فريلانس» تحقّق نجاحات نوعية

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

أكد ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، لـ«البيان»، أن باقة «غو فريلانس» التي أطلقتها وتوفرها مدينة دبي للإعلام ومجمع دبي للمعرفة قبل فترة قصيرة، تحقق نتائج نوعية وتشهد تفاعلاً وتجاوباً مهمين.

موضحاً أنها تشكل شاهداً حياً على التزام إمارة دبي المتواصل باستقطاب أفضل المواهب الإعلامية والإبداعية ورعايتها، كما تعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، في إطار توفير الدعم لأفضل المواهب العالمية واجتذابها إلى دبي.

ولفت السويدي إلى أن باقة «غو فريلانس» توفر ميزات مهمة تشمل رسوماً مخفّضة، وإجراءات تسجيل ميسّرة، إضافة إلى كل ما يلزم المبدعين للنجاح في تحقيق طموحاتهم. إذ تستهدف الباقة مبدئياً، مجالات التعليم والإعلام، حيث تتيح للمستقلين الاستفادة من الخدمات والتسهيلات والمرافق التي توفرها لهم مدينة دبي للإعلام ومجمع دبي للمعرفة.

دعم المواهب

وأضاف السويدي: تم تطوير «غو فريلانس» بهدف تلبية الحاجة الكبيرة إلى المواهب المستقلة، بناءً على احتياجات المستهلكين ومتطلبات السوق، فمنذ شروعنا في إصدار التصريح في يوليو الماضي، سجّل في البرنامج أكثر من 70 شخصاً من محترفي العمل المستقل.

وفي قطاع الإعلام، لدينا العديد من المحترفين، مثل الكتّاب والمصممين والممثلين الذي عملوا على مدى سنوات عديدة من دون الحصول على مثل هذا الترخيص. ويسعدنا دعم الأفراد الموهوبين في المنطقة للحصول على التصاريح اللازمة لمواصلة عملهم بطريقة منظمة.

تنوّع وثراء

وتابع السويدي: تشمل عروضنا في مبادرة «غو فريلانس» أكثر من 50 فئة للمواهب ضمن قطاع الإعلام والترفيه. ومع المسجلين ضمن البرنامج حتى الآن، نجحنا في اجتذاب محترفي التصوير الفوتوغرافي، واستشارات العلامة التجارية، والتسويق الإلكتروني، وتصميم الغرافيك، إلى جانب العديد من التخصصات الأخرى.

تطوير القطاع

وحول عدد المسجلين الذين عدّلوا تصاريحهم الحالية إلى تصاريح أخرى، أفاد السويدي قائلاً: لا تزال مبادرة «غو فريلانس» في مراحلها الأولى، ولدينا الكثير من الناس الذين يعملون على تعديل تصاريحهم، ولكننا لم نستكمل تحويل تلك التصريحات بعد.

واستدرك بالقول: شهدنا تجاوباً إيجابياً للغاية مع برنامج «غو فريلانس»، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الأفراد في مجتمعنا. إذ يؤكد ذلك التزامنا بتعزيز المواهب، وتطوير القطاع، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي على الخارطة العالمية.

باقة مرنة

ولفت السويدي إلى أن باقة «غو فريلانس» صممت بتكاليف متنوعة تلائم كل شخص. وعلى سبيل المثال، ستكون رسوم التأشيرات العاجلة مختلفة عن التأشيرات العادية، كما تختلف رسوم التأشيرات بين داخل الدولة وخارجها، وفي مدينة دبي للإعلام، نحن ملتزمون بإنشاء مساحة وقاعدة معرفية تعمل على تمكين المواهب الإعلامية ودعمها ورعايتها، مهما كانت مجالاتها، بما في ذلك رواد المشاريع الناشئة والشركات الكبيرة.

منصة أعمال

وبيّن السويدي أن باقة «غو فريلانس» مصمّمة بطريقة مرنة وبسيطة، حيث يمكن للمحترفين المستقلين اختيار النشاطات التي تلائم متطلبات أعمالهم في إطار لوائح الباقة، كما يمكنهم اختيار 3 مهارات لكل باقة. إذ تقدّم مدينة دبي للإعلام منصة الأعمال الملائمة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة لإطلاق أنشطتهم وتوسعة أعمالهم ومشاريعهم. وفي حال اهتمام المحترف المستقل بإضافة مزيد من الأنشطة، فإننا نشجعه ونوفر له التسهيلات الضرورية لإطلاق شركته الخاصة.