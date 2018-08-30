«بنت زايد».. مجاراة شعرية تحتفي بالمرأة الإماراتية

يحق للمرأة الإماراتية أن تفخر وهي تحتفل في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام باليوم الذي أطلقته «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وخصَّصته للاحتفال بها وبإنجازاتها وعطاءاتها في مختلف الميادين، ويأتي هذا العام احتفاءً بأم الشهيد، وزوجته وابنته، وبربة المنزل وبالموظفة، وبالمرأة مهما كان دورها، فهي لا تمثل للمجتمع نصفاً بل هي المجتمع بأكمله.

إذ تفاعلت شواعر من دول الخليج مع هذا اليوم الذي تفخر به المرأة الإماراتية والخليجية والعربية، من خلال مجاراة شعرية أطلقتها المجموعة الشعرية النسوية «نخبة النون»، تعبيراً عن الفخر بهذا الاحتفاء، في مجاراة حملت عنوان «بنت زايد»، أكدت خلالها الشاعرات الاستمرار على النهج الذي أراده الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث تباهين بهذا التقدير الذي توليه القيادة لابنة الإمارات.

تـفاخـري بـالحيل بنت الإمارات

في ظـل مجـد العز وعـيال زايد

نـبـني لـنا تـاريخ رغم الـمهمات

مـجدٍ تـليد وفـي سلوم وعـوايد

«فتاة نجد»

تاريخ حافل في ظلال الزعامات

يومك على الأشهاد بالعز عايد

يوم الفخر يا بنت مابه مراوات

اسمك علا من فوق روس النوايد

«شواهق نجد»

تباهي بدار الوفاء والمروات

أسمك مدوّن في كبار الشهايد

تاريخكن له في سما المجد رايات

قلته وهذي فعولكن لي وكايد

«عزيزة آل ثامر»

لك في جبين المجد موسوم بصمات

صيتك سطع نجمه وجبتي الفرايد

حزتي وسام الفخر وافعالك اثبات

وعيال زايد لبّسوك القلايد

«شاعرة الغربة»

تفخر بكم دار وشعوب وقيادات

يا صانعات المجد والعز رايد

والحق صوته عالي هوب بسكات

(يا خير من مثّل نهج.. خير قايد)

«نايله الأحبابي»

بالعلم والآداب مجد وعلامات

‫ يا بنت زايد والفخر فيك سايد

‫يوم ان غيرك أتعبتها المسافات

‫ جيتي معك للمجد عيد ومعايد

«هند الفهيد»

تفاخري باهل الكرم والبطولات

لمدحهم تطرب حروف القصايد

امجادهم ما تختصر وسط الابيات

أيضاً ولا توفي سطور وجرايد

«سحايب العازمي»

مثل النجوم الحايمه بالمجرات

علم وأدب عالراس مثل الصمايد

على المبادي قد تربن وهيهات

من يلحق المهرات والدرب كايد

«بروق السراة»

قدوتك زايد طيّب الذكر والذات

وأم الشيوخ اللي غلاها امتزايد

اللي لهم في ساحة المجد وقفات

يالله عساهم في نعيم ورغايد

«مريم النقبي»

بنت الاصاله ما لها فالدعايات

ومرافقتها من اعز الفوايد

الفخر لايق لك وما له نهايات

مرفوع راسك فوق يا بنت زايد

«مريم الزهراني»

زيدي توهج وافخري بالذي فات

سيرة (سلامه) إرث ماهوب بايد

من بَعدها يختال بـ(ام الإمارات)

مجد، وْتفاخَر في نباها قصايد

«أسماء البراهيم»