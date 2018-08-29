الفلفل الحار لعلاج السمنة والسرطان

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

استخدم الباحثون في جامعة وايومنغ الصينية مركب الكابسيسين النشط الذي يوفر للفلفل الحار نكهته لتطوير دواء مضاد للسمنة. وقد أثبت العقار فاعليته أثناء اختباره على الفئران.

وعلاوة على معالجته للسمنة إذا تم استخدامه بالشكل الصحيح، فإن هذا المركب يمتلك خصائص تخفيف الألم في الجسم من خلال تفاعله مع الجزء المحيطي من الجهاز العصبي.

وبحسب «ديلي ميل» فإن الباحثين الصينيين اختبروا هذا الدواء أيضاً كعلاج محتمل لالتهاب المفاصل الروماتويدي والعديد من الاعتلالات العصبية.

وفي الآونة الأخيرة، اقترحت الدراسات المبتكرة أن يكون للمركب فوائد أكثر مفاجأة، حيث يمكنه منع خلايا سرطان الثدي من التكاثر.