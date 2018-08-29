تلوث الهواء يضر بالقدرات العقلية

المصدر: واشنطن - وكالات

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن التعرّض المزمن للهواء الملوث يمكن أن يسبب ضرراً للقدرات العقلية والمعرفية، بحسب «بي بي سي». ويعتقد الباحثون أن التأثير السلبي يزداد مع التقدم في العمر، ويكون التأثير أسوأ في الرجال الأقل تعليماً.

وعلى مدى 4 سنوات، رصدت الدراسة الأميركية الصينية المهارات الحسابية والكلامية لنحو 20 ألف شخص في الصين. ويعتقد الباحثون أن النتائج مهمة على المستوى العالمي أيضاً، إذ إن أكثر من 80% من سكان المدن في العالم يستنشقون مستويات غير آمنة من الهواء الملوث.

واستندت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة «بيكنغ» الصينية وجامعة «يال» الأميركية، إلى قياسات ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات التي يقل قطرها عن 10 ميكرومتر في الأماكن التي يعيش بها المشاركون في الدراسة. ولم تشر الدراسة إلى النسبة التي يساهم بها كل من هذه الملوثات الثلاثة في هذه الأضرار.