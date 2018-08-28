توم كروز.. خمسيني يستعين بأفكار أفلامه القديمة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رغم وصوله إلى منتصف العقد الخامس من عمره، إلا أن الممثل الأميركي توم كروز، لا يزال يتمتع برشاقة الشباب، تلك التي تُظهرها بشكل جلي مشاهد الأكشن التي صورها في فيلمه الأخير «مهمة مستحيلة: السقوط»، والذي لا يزال يحصد أرباحه من صالات السينما العالمية، متجاوزة حاجز 500 مليون دولار، حتى الآن.

وصول كروز إلى منتصف الخمسينات، وتربعه على عرش أفلام الحركة، بدا أمراً لافتاً للكثير من المواقع المهتمة بالشأن السينمائي، التي وصفته بأفضل ممثلي الحركة على الساحة، قائلة إنه «لا يهدأ أبداً، ولا يترك فسحة خالية من جدوله للراحة».

مبينة إنه بدا مزدحماً بأعمال جديدة، لا تقل في جودة مشاهدها الحركية عن تلك التي تتضمنها سلسلة «مهمة مستحيلة» التي باتت واحدة من أشهر السلاسل السينمائية، لتسلط الضوء على 3 من أبرز أعماله الجديدة، والتي أكدت التقارير إنها تعد امتداداً لأفلام كروز القديمة.

أفكار

مضي كروز في عقده الخامس، واحتفاظه برشاقته، كان كفيلاً بأن يفتح الباب أمام موقع «سينما بلند» ليستعرض أبرز أعماله الجديدة، والتي على رأسها جاء فيلم «توب غن: مافريك» (Top Gun: Maverick) للمخرج جوزيف كوسينسكي والذي سيرى النور في يوليو 2019، حيث يعد هذا العمل جزءاً ثانياً من فيلم «توب عن» للمخرج توني سكوت، والذي صدر في 1986.

الموقع ذكر أن هذا الفيلم يعيد إلى الذاكرة عندما كان كروز في ريعان شبابه، قائلاً: «التفات كروز إلى فيلمه القديم»توب عن«يؤكد أنه كان على رأس قائمة الأفكار التطويرية، التي يعكف عليها كروز منذ سنوات، وبلا شك أن الفيلم الجديد يمثل خطوة جيدة في مسيرة كروز، الذي سيعيد فيه الحياة إلى شخصية»بيت ميشيل«المتدرب في مدرسة الطيران، حيث يجد كروز نفسه في الفيلم الجديد يعمل مع ابن شريكه السابق»غوس«.

وأوضح الموقع:»بعد مرور نحو 32 عاماً على صدور «توب عن» يبدو أنه بات يتعين علينا الاستعداد لمعارك حقيقية وجديدة يخوضها كروز على الشاشة الكبيرة«.

رحلة

ورغم أنه لم يتم تحديد موعد واضح لعرض فيلم»لونا بارك«، إلا أن فكرته لا تزال مطروحة على جدول كروز، ووفق التقارير، فإن الفيلم الجديد يدور في قوالب الخيال العلمي، وذكرت:»كل المؤشرات تبين أن «لونا بارك» لا يزال على جدول كروز، رغم عدم وجود أي تصريحات خاصة بموعد عرضه، ولكن بالنظر إلى عنوان الفيلم، فهو يبين أن بعض أحداثه ستدور في القمر الذي يتم منه سرقة «الطاقة» ليبدو أن الفيلم سيكون رحلة حافلة بالخيال العلمي«.

قبل نحو 4 سنوات، رأى فيلم»حافة الغد«(Edge of Tomorrow) النور، واستطاع آنذاك أن يحقق نجاحاً»جيداً«على شباك التذاكر بعد جمعه نحو 370 مليون دولار عالمياً، ذلك النجاح، وفق التقارير القادمة من هوليوود، شجع كروز بالتعاون مع المخرج دوغ ليمان، لإعادة التفكير في إمكانية اصدار جزء ثان من الفيلم، والذي سيحمل عنوان (Live. Die. Repeat And Repeat)، وبحسب موقع»سينما بلند) فإن كروز ودوغ يعملان هذه الأيام معاً لانجاز سيناريو الفيلم بالتعاون مع مجموعة من الكتاب ومن بينهم جيز بتروورث، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ملامح الفيلم لا تزال غير واضحة حتى الآن، على أمل أن يتم التصريح عنها خلال الفترة المقبلة.