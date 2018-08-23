فعاليات دبي.. «العيد العود»

المصدر: دبي ـ البيان

أجواء مبهجة عمت دبي، في إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت جنبات الإمارة بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي احتفت بـ "العيد العود"، في وقت أضيئت فيه سماء دبي بالألعاب النارية، وأفردت فيه المراكز التجارية، مساحات شاسعة للورش الفنية والحرفية التي استهدفت جميع أفراد العائلة، واستضافت عدداً من الشخصيات المفضلة والفرق الموسيقية والغنائية التي قدمت مجموعة من الاستعراضات الفنية والبهلوانية التي أدخلت الفرح على قلوب الأطفال.

فعاليات فنية عديدة ادخلت الفرحة على قلوب الأطفال

سماء دبي ازدانت بالألعاب النارية

جدول احتفالات «العيد العود في دبي» بدا مزدحماً بالأنشطة والفعاليات، حيث جاء على رأسها حفلتان غنائيتان لنجمة بوليوود سونيدهي شوهان، والفلبينية موريست، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية أخرى مناسبة للعائلات، مثل تلك التي استضافها مول الإمارات بدبي، حيث حطت فرقة كنج تشارلز ذات الشهرة العالمية رحالها فيه قادمة من نيويورك، لتقيم فيها أول عروضها خلال عطلة العيد، واستطاع أعضاء الفرقة أن يشدوا انتباه الجمهور من خلال حركاتهم في لعب كرة السلة، التي قدموها بطريقة مدهشة وبارعة على دراجات هوائية أحادية العجلة، علماً بأن رئيس الفرقة، كيم أنطوني جونز، كان قد سجّل رقماً قياسياً عالمياً بعد قيامه بنحو 164 قفزة أحادية فوق حبلين أثناء قيادة دراجة أحادية العجلة.

شد الأنظار

في المقابل، حظي زوار سيتي سنتر ديرة، بلحظات سعادة بفضل الفعاليات الترفيهية التي قدمتها فرق فنية عالمية، من بينها فرقة «ذي رد اكون»، التي يشارك فيها عدد من المؤدين وراقصين النابضين بالحيوية، حيث جسّدوا عالماً من الحلوى بأشكالها المختلفة، إلى جانب ذلك، قدمت الفرقة العالمية، «فلايت كرو جمب روب» والتي تضمّ 6 مؤدّين بارعين، عروضاً استطاعوا شدّ أنظار الكبار والصغار بحركاتهم الجريئة والسريعة التي تشمل القفز والوثب ونطّ الحبل.

الفرق الفنية جابت أروقة المراكز التجارية

أرض البطريق

من جهة ثانية، يمكن لزوار دبي خلال إجازة عيد الأضحى الاستمتاع بما تقدمه شخصيات «آي إم جي عالم من المغامرات» المشهورة، وكذلك يمكنهم الاستمتاع بعروض «بنك فونغ وبيبي شارك» العائلي المميّز، والذي يحط للمرة الأولى في دبي فستيفال سيتي مول، حيث يمكن للصغار الاستماع إلى أجمل الأغاني ومشاهدة أروع الرقصات التي يقدمها فريق «بنك فونغ» الذي يأخذهم في رحلة على مدار 40 دقيقة إلى أرض البطريق إلى الأدغال للبحث عن الفواكه لصديقه «بيبي شارك».

فرقة كنج تشارلز قدمت للجمهور حركات تحبس الأنفاس

هدايا

نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول من أمس، في سيتي سنتر مردف، فعالية «العيد العود»، التي استهدف من خلالها المركز كافة العائلات والأطفال، وسعى إلى إشراكهم في أنشطة عديدة تنمي فيهم ثقافة الادخار، وقام المركز خلال الفعالية التي تواجد فيها كل من عمير وغبيشة، بتوزيع الهدايا والعيدية على الأطفال، في مسعى منه إلى نشر الوعي بالثقافة المحلية.