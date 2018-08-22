4 عروض مسرحية تشارك الجمهور فرحة العيد

المصدر: دبي - وفاء السويدي

تنطلق 4 عروض مسرحية خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك بمواقع مختلفة وبمشاركة عدة نجوم والذين يعززون فرحة الجمهور بالعيد من خلال عروض وقصص ولوحات تعزز المشهد الكوميدي لتساهم بالحراك الثقافي والمسرحي بالدولة، ويتنافس الجميع على عروض مسرحية وضعوا فيها الكثير من الأفكار والجهد والديكور وطرق مبتكرة للإعلان عن العروض.

«حدك مدك»

«البيان» التقت بمجموعة من المؤلفين للحديث عن أعمالهم خلال فترة العيد، وأشار الفنان عبد الله زيد مؤلف ومخرج مسرحية «حدك مدك» بأنها ستعرض على خشبة مسرح المركز الثقافي برأس الخيمة، ويجسد شخصية «حدك» عبد الله زيد وشخصية «مدك» جمعة علي، بجانب مجموعة من الفنانين منهم خديجة سليمان، أمل محمد، علي القحطاني، حسين سالم، أحمد النجران، عبد الله نبيل، عادل سبيت، عادل الدرمكي، عادل خميس، عبير الجسمي، ونسمة مصطفى.

وأكد زيد أن العمل يناقش قضايا وطنية كطرح قضية الشهداء بكل فخر واعتزاز، وإبراز أهمية خدمة الوطن، إلى جانب مناقشة قضايا اجتماعية مهمة، منها بر الوالدين والآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وتعدد الزوجات، وتسليط الضوء على الموروث الشعبي الإماراتي من عادات وتقالد أصيلة.

«بومبي والاه»

وتحدث الفنان طلال محمود عن مشاركة أهالي الفجيرة بفرحة العيد من خلال الانتقال للعرض على خشبة مسرح الفجيرة في العيد وقال: يقدم مسرح دبي الأهلي مسرحية «بومبي والاه»، والتي تدور أحداثها في مدينة كولابا وسط مومباي حول شاب إماراتي يبحث عن ابنة عمه التي تعاني من طمع وجشع خالها ولأنها تعيش لوحدها بعد وفاة والدها ووالدتها تحاول جاهدة الابتعاد عن خالها وابنه وكل هذه الأحداث ضمن خطوط درامية كوميدية نسلط الضوء على شخصيات تعيش في الهند سواء كانت عربية أو هندية ضمن خليط من الأحداث بطابع مليودرامي بولييودي ممزوج بنكهة محلية

وأضاف: عرضت المسرحية في عيد الفطر في إمارة عجمان، وتستمر العروض في عيد الأضحى بإمارة الفجيرة وبعدها ستكون هناك جولة حول مدن وإمارات الدولة.

«خبصتنا خبصة»

كما تعرض مسرحية «خبصتنا خبصة» على خشبة المركز الثقافي بعجمان وهي من تأليف الفنان حميد فارس وإخراج مبارك ماشي وفي حديثنا للمؤلف عن المسرحية والحائز على عدة جوائز والذي قال: يقدم مسرح الفجيرة عرض المسرحية خلال ثلاثة أيام العيد والتي تتناول الحديث عن شبكات التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على الشباب وأفراد المجتمع وعلى واقعنا من سلبيات وإيجابيات وإلى أين ستأخذنا بقالب كوميدي وكيفية التعامل الصحيح معها ومن بطولة سعيد بتيجه وجمال السميطي وعبيد الهرش بدور ونوال وجوهر وبدرية آل علي وسمية.

«زهبه ولدنا»

وعن مسرحية «زهبه ولدنا» للمخرج أيمن الخديم والمؤلف حمد الظنحاني والتي ستعرض على خشبة المسرح الثقافي في دبا الفجيرة والعرض هو من نوع «كوميديا الموقف»، وهي في الواقع خفيفة بسيطة في شكلها، ولكنها عميقة في مضمونها، وهي بمثابة دعوة للسفر في دروب تراثنا الإماراتي العريق، لإبراز الوشائج والعلاقات التي كانت تربط أهل مجتمع الإمارات ما قبل النفط، ثم عقد مقاربة بينها وبين ما نعيشه اليوم، خاصة في موضوع الزواج المكلف المرهق، ويشمل العرض في فضاءاته الكوميدية الضاحكة لمسة تقليدية سواء في الموسيقا المصاحبة للمشاهد أو الديكور الواقعي الذي يعكس غنى وأصالة المعمار الإماراتي التقليدي.