عروض الألعاب النارية تضيء ليالي العيد في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن مواقع عروض الألعاب النارية التي ستضيء سماء دبي بألوانها المبهجة خلال عيد الأضحى المبارك، والتي تندرج ضمن احتفالات «العيد في دبي».

كما سيتمكن الزوار والمقيمون من مشاهدة الألعاب النارية في عدة وجهات بدبي، مما يتيح لهم قضاء أجمل الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء، حيث تستضيف الوجهة الشاطئية ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس عروض الألعاب النارية ابتداءً من 21 حتى 23 أغسطس، وذلك في تمام الساعة 9:15 مساءً.

وتَعد بعروض أكثر تشويقاً من أي وقت مضى لتتيح للعائلات قضاء أمسية رائعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن العروض الترويجية الحصرية التي تتوفر في متاجر مختارة، الأمر الذي يُمكنهم من الحصول على صفقات رائعة بينما يستمتعون بالعروض المشوقة.

أما الوجهة الشاطئية لامير، فستحتضن أيضاً عروض الألعاب النارية ابتداءً من 21 حتى 23 أغسطس، وذلك في التاسعة والنصف مساءً، لتضيء سماء دبي بعروض باهرة، ولترسم الابتسامة على وجوه الزوار والمقيمين.

وسيحتفل دبي فستيفال سيتي مول بهذه المناسبة من خلال عرضين موسيقيين للألعاب النارية في تمام الساعة 9:00 مساءً، و10:30 مساءً من يومي 22 و23 أغسطس. وللمزيد من الترفيه، يمكن للزوار التوجه إلى المول قبل موعد العروض.

وذلك للاستمتاع بمجموعة كبيرة من صفقات التسوق أو لتناول أشهى المأكولات في أحد مطاعم فستيفال باي أثناء مشاهدة الألعاب النارية، الأمر الذي يجعل عيد الأضحى حدثاً لا ينسى. وكذلك بإمكان زوّار وجهة السيف التمتع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المثيرة للإعجاب تضيء سماء خور دبي طوال أيام العيد، من 21 حتى 23 أغسطس، وذلك في تمام الساعة 9 مساءً من كل ليلة.