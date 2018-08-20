صلة تربط بين الربو واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

المصدر: لندن - رويترز

أشارت دراسة حديثة إلى أن صلة قوية ربما تربط بين مرض الربو واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، ما يجعل المصابين بأحدهما أكثر عرضة للإصابة بالآخر.

وفحص الباحثون بيانات 49 دراسة، شارك فيها 210363 شخصاً في المجمل من مرضى اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وأكثر من 3.1 ملايين آخرين غير مصابين به.

وتوصلت الدراسة إلى أن نحو 17 في المئة بين المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط هم من مرضى الربو مقارنة بنسبة 11.5 في المئة فقط بين غير المصابين بالاضطراب.

اضطراب تنفس

وأضافت النتائج أن 8.8 في المئة من المرضى بالربو يعانون من هذا الاضطراب مقارنة بنسبة 5.6 في المئة فقط بين غير المصابين بالربو.

وبشكل عام، خلصت الدراسة إلى أن الإصابة بالربو تزيد من خطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط بنسبة تتراوح بين 45 و53 في المئة والعكس صحيح.

وقال صامويل كورتيز كبير الباحثين في الدراسة وهو من جامعة ساوثامبتون في بريطانيا «من المحتمل أن تكون هناك تغييرات تجعل أدمغة بعض الأطفال أكثر عرضة للإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط والربو معاً».

وأضاف «من المحتمل أيضاً أن تكون مشاكل تتعلق بالنوم كاضطراب التنفس أثناء النوم تزيد من احتمال الإصابة بهما معاً».