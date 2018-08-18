زيت الطبخ يمنع التصاق البكتيريا بآلات الأغذية الصناعية

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

قام علماء من جامعة تورنتو بكندا باختبار طريقة بسيطة وفعالة للحد من تلوث الأطعمة في مصانع الإنتاج الصناعي، عبر طلاء طبقة رقيقة من زيت الطبخ على أسطح الآلات المعدنية الضخمة المستخدمة في إعداد الغذاء، والمصنوعة عادة من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصعب تنظيفه.

فاعلية

وقد توصلت أبحاثهم إلى أن زيت الطبخ قلص مستويات البكتيريا داخل الأجهزة الصناعية التي خضعت للاختبار بنسبة ألف مرة.

ويعرف أن أسطح الآلات المعدنية تصاب بالخدوش مع الاستخدام المتكرر، مما يوفر مكاناً مثالياً للبكتيريا للاختباء، فيزداد خطر التلوث بالكائنات الحية الدقيقة مثل السالمونيلا والليستريا والـ«إي كولي»، وقد اقترح العلماء ملء الخدوش والتشققات المجهرية بطبقة من زيت الطبخ لمنع البكتيريا من التكاثر باعتبارها طريقة أرخص وأكثر أماناً وفاعلية لمنع البكتيريا من النمو داخل تلك الآلات.

يقول البرفسور بن هاتون الذي ساهم في المشروع مع شركة لمعالجة البذور في أنتاريو: «طلاء سطح الفولاذ بزيت الطبخ أثبت أنه بفعالية مذهلة في طرد البكتيريا».

مطهرات

ويعتبر زيت الزيتون والذرة والكانولا أكثر أماناً من استخدام الكيماويات والمطهرات، إذ إن حجم الآلات يجعل من الصعب على مواد التنظيف القيام بدورها على أكمل وجه، وبكتيريا من المخلفات يمكن أن تنمو مقاومة لعوامل التنظيف.

ويمنع زيت الطبخ في الشقوق البكتيريا من الاستيطان، ليس هذا فحسب، بل ينظف الأسطح دون ترك أي بقايا كيماويات على أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ. يقول هاتون: «التلوث في معدات إعداد الأغذية يمكن أن يؤثر على الصحة، ويزيد كلفة سحب المنتجات من الأسواق، ويمكن أن يحدث حتى بعد عملية تنظيف بالكيماويات».