تمديد موسم صيف أبوظبي 2018 حتى 1 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

ما زال موسم صيف أبوظبي يجتذب العديد من الزوار من داخل وخارج الدولة، ومنح الجمهور فرص الاستفادة من العروض الخاصة، التي يقدمها خلال موسم العطلات الصيفية، والتي تتضمن الهدايا والجوائز والتخفيضات الخاصة بالإقامات الفندقية والمأكولات والمشروبات والتسوق.

بالإضافة إلى قائمة طويلة ومتنوعة من الاستعراضات الفنية. وللإقبال الكبير الذي تشهده العروض والفعاليات، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تمديد فترة إقامة أنشطة موسم صيف أبوظبي 2018 حتى الأول من سبتمبر، لتشمل بذلك عطلة عيد الأضحى. كما ستستمر فعالية «اكتشف المفاجأة» أيضاً حتى الأول من سبتمبر وتقام خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة في العين مول يومي 24 و25 أغسطس.

عروض

وفي هذا السياق، يمكن للجمهور الاستمتاع بما تقدمه الوجهات والمرافق الترفيهية، والاستفادة من العروض التي تقدمها خلال العطلة الصيفية، كما ينتظر الجمهور عرض مذهل للألعاب النارية، يقام يومياً طوال الأيام الثلاثة لعيد الأضحى المبارك في ياس مارينا بجزيرة ياس وذلك عند الساعة التاسعة مساءً.

كما تستمر الفعاليات والأنشطة الاستعراضية في جميع مراكز التسوق المشاركة في أبوظبي، وكذلك عروض السيرك وغيرها، وكذلك العرض المسرحي الذي يقام على مدار 4 أيام من 21 إلى 24 أغسطس، ولقاء سلاحف النينجا من 17 إلى 23 أغسطس، والمشاركة كذلك في أول مهرجان للألعاب من نوعه في أبوظبي، والذي يقام من 22 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

ترويج

يستمر موسم صيف أبوظبي في تقديم عروضه الترويجية المتميزة لعشاق التسوق، في 10 مراكز تسوق، مع تخفيضات تصل قيمتها إلى 80% حتى نهاية أغسطس. ويمكن لجميع المتسوقين الاستفادة من عروض التسوق والربح، التي تتيح لهم المشاركة في فعالية «اكتشف المفاجأة» وربح جوائز قيّمة، تتضمن الملابس والاكسسوارات، وقسائم الهدايا والسيارات وغيرها.