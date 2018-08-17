إعلان الفائزين بـ«ضوء» جائزة حمدان للتصوير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر يوليو 2018، والتي كان موضوعها «الضوء».

وقد فاز بجائزة «اختيار الجمهور» بنسختها الثالثة المصور السعودي «عبدالله العكشان»، حيث استحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز Canon EOS M50 مع 3 عدسات مُقدّمة من «كانون الشرق الأوسط».

نسخة شهر يوليو من المسابقة شَهِدَت فوز 5 مصورين من دول مختلفة، فبجانب العكشان كان المصور سالم سلطان عامر الحجري من سلطنة عُمان، والمصور سيد محبوب قادر من بنغلاديش والمصور «ادوين اس لويولا» من الولايات المتحدة الأميركية، والمصور «جوي سانتلايسيس ريجينالدو» من الفلبين.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر يوليو استخدام الوسم HIPAContest_Light#.

سالم سلطان عامر الحجري - سلطنة عُمان

جمال استثنائي

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث بالمناسبة: الضوء ضرورة من ضرورات اكتمال أركان عملية التصوير، وقد اشتهر العديد من المصورين حول العالم بتوظيفاتهم الإبداعية لأحوال وتناغمات الضوء وبراعتهم في إنتاج أعمالٍ ذات جمالٍ استثنائي لهذا السبب. الأعمال التي أبرزت جمال الضوء كانت بمستويات رائعة. أبارك للفائزين وأرجو للجميع حظاً طيباً في النسخ القادمة.

جوي سانتلايسيس ريجينالدو - الفلبين

قصة كاملة

من جانبه قال «فينكاتاسوبرامان هاريهاران» مدير وحدة B2C للأعمال في شركة كانون الشرق الأوسط، التي قدّمت جائزة «اختيار الجمهور» لشهر يوليو: في لقطة واحدة يمكن للصورة أن تحكي قصة كاملة تُلهم الناس. نحن في «كانون» نهتم بدعم الجيل الجديد من المصورين لتقديم أعمالهم الملهمة من خلال تزويدهم بتقنيات وحلول رائدة مقابل تلك اللقطة الفائزة. نتشرّف بالشراكة مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وندعم التزامهم بالفن والثقافة والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

سيد محبوب - بنغلاديش

شعور خاص

المصور السعودي «عبدالله العكشان» الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» يقول عن صورته الفائزة: كم كان رائعاً خبر فوزي بالمسابقة، شعور خاص للمصور أن يفوز عمله ضمن العديد من المشاركات الرائعة الأخرى. لقد استخدمتُ الإضاءة الخاصة بالاستوديو في لقطتي الفائزة والذي يظهر فيها حصانٌ عربي. التصوير كان في بلدتي في المملكة العربية السعودية. هذا الفوز الثاني لي في مسابقات التصوير ولدي طموح بالانتشار الفني خارج السعودية والشرق الأوسط والمنافسة على المزيد من المسابقات في السنوات القادمة. أيضاً لقد ساعدني الفوز بجائزة «اختيار الجمهور» في كسب المزيد من المتابعين على انستغرام.

ادوين اس لويولا - الولايات المتحدة الأميركية

الفائزون

جاءت أسماء الفائزين على النحو التالي: عبدالله العكشان -السعودية، سالم سلطان عامر الحجري - عُمان، سيد محبوب قادر- بنغلاديش، ادوين اس لويولا - الولايات المتحدة الأميركية، جوي سانتلايسيس ريجينالدو - الفلبين.