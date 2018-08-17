العثور على أطلال أقدم مكتبة عامة من القرن الثاني

المصدر: إعداد - نهى حوّا

قال علماء آثار ألمان إنهم عثروا، أخيراً، على آثار أقدم مكتبة عامة في ألمانيا وسط مدينة كولونيا، في مبنى تم تشييده منذ ألفي عام، مرجحين أن تكون محتوياتها ضمت ما يصل إلى 20 ألف مخطوطة، بالاستناد إلى حجم الكوات الثلاث في جدرانها.

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، كان قد تم الكشف عن جدران المكتبة في عام 2017، خلال أعمال تنقيب على أرض كنيسة بروتستانتية وسط المدينة، وتبين للعلماء بأنها رومانية، إذ إن كولونيا من أقدم المدن التي أسسها الرومان في ألمانيا في العام 50 ميلادياً، لكن الكوات التي ظهرت في الجدران بقياس 80 سنتمتراً بحوالي 50 سنتمتراً، أوقعتهم في حيرة من أمرهم في البداية.

يقول الدكتور ديرك شميدت من متحف كولونيا الروماني الجرماني: «استغرق الأمر بعض الوقت لفحص التشابهات ومطابقتها»، مضيفاً: «كان بإمكاننا رؤية الكوات صغيرة جداً أصغر من أن تستوعب تماثيل داخلها. فهي نوع من خزائن للفائف، وهي خاصة بالمكتبات تحديداً، إذ يمكن رؤية مثلها في مكتبة مدينة إفسوس» في الأناضول.

ويقدر شميدت أن يكون عدد المخطوطات المحتفظ بها في المكتبة بـ 20 ألف مخطوطة. فالمبنى أصغر قليلاً من مكتبة إفسوس الإغريقية الشهيرة التي تم بناؤها في عام 117 ميلادي.

يقول شميدت عن تاريخ المكتبة بأنها تعود إلى منتصف القرن الثالث، وهي أقدم مكتبة في ألمانيا على أقل تقدير، وربما في كل المقاطعات الشمالية الغربية الرومانية.