«العيد في دبي» لحظات لاتنسى مع العائلة والأصدقاء

المصدر: دبي - البيان

تزخر دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بباقة من الفعاليات والأنشطة المشوّقة في مواقع مختلفة من المدينة، تندرج تحت احتفالات «العيد في دبي». وبإمكان المقيمين والزوّار الاستمتاع بأوقاتهم، وأن يقضوا لحظات لا تنسى مع عائلاتهم أو أصدقائهم، وفيما يلي فعاليات تلبّي مختلف الأذواق، وتضفي أجواء البهجة والمرح في كل أرجاء دبي.

الزوار الصغار على موعد مع «مدهش » في «سيتي ووك»

دبي فستيفال سيتي مول

سيحتفل دبي فستيفال سيتي مول بعيد الأضحى من خلال عرض الألعاب النارية المصحوب بالموسيقى في التاسعة مساءً، والساعة 10:30 مساءً يومي 22 و23 أغسطس. هذا ويستضيف المول أيضاً العرضين المميّزين «بيبي شارك» و«بينك فونج» اللذين اكتسبا شعبية كبيرة لدى الأطفال.

برواز دبي

بإمكان زوّار برواز دبي الاستمتاع بمشاهدة مجموعة من الأنشطة التقليدية والتفاعلية مثل رقصة العيالة، والفرق الجوّالة، والفعاليات الترفيهية، إضافة إلى حصول الأطفال على هدايا تذكارية.

حفلان غنائيان

يحتضن مركز دبي التجاري العالمي حفلين غنائيين رائعين خلال عيد الأضحى، يحيي الحفل الأول النجمة الفلبينية موريست التي ستقدم عرضها الغنائي الخاص «موريست إز مايد» يوم الجمعة 17الجاري، حيث ستمتع جمهورها بباقة من أجمل أغانيها في أجواء رائعة ومفعمة بالمرح في السابعة والنصف مساءً. أما الحفل الثاني، فستقيمه نجمة بوليوود سونيدهي شوهان الشهيرة بإيقاعاتها المميزة، التي تقدم فيه لمعجبيها أجمل أغانيها في ليلة واحدة، الموافق يوم الجمعة 24 الجاري في الثامنة مساءً.

ابن بطوطة مول

سيحتفل ابن بطوطة مول بالذكرى الستين لعرض «استكشاف الفضاء» من قناة ديسكفري، الذي نال اهتمام وإعجاب الجميع من مختلف الأعمار.

دبي مول

يستضيف دبي مول ابتداءً من 21 حتى 24 الجاري أنشطة وفعاليات وعروضاً ترفيهية مناسبة لكل أفراد العائلة. وسيقدم «شيبتنا»، الشخصية العربية التراثية للأطفال، عيديّة مميزة عند مشاركتهم في أنشطة الفنون والحرف اليدوية خلال ورش العمل التي يقدمها.

سيتي سنتر ديرة

سيحتضن سيتي سنتر ديرة لأول مرة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقام في الهواء الطلق داخل المول، مثل: أكشاك الطعام، ومحلات التسوق على نمط أكشاك خارجية داخل المركز، ومنطقة خاصة للحفلات الموسيقية الحية، وشاشة سينما لعرض الأفلام الرائعة، التي تضمن المزيد من الترفيه للزوار والمتسوقين يومياً من الساعة 10 صباحاً وابتداءً من أول أيام العيد حتى 30 سبتمبر.

ميركاتو

سيتمكن زوّار ميركاتو من الاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك مع مجموعة من الترفيه العائلي المليء بالمتعة في المركز التجاري، إضافة إلى فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 2.000 درهم يومياً.

تجربة مذهلة

إلى ذلك تستعد «سيتي ووك»، الوجهة المميزة في الهواء الطلق من «مِراس»، لتقديم تجربة مذهلة للمقيمين والزوار خلال عيد الأضحى، مع جدول حافل بالترفيه والعروض المتميزة لكل أفراد العائلة. وسيكون ضيوف «سيتي ووك» خلال المهرجان على موعد مع عروض فنية رائعة من «كريزي درامرز» خلال أيام عيد الأضحى من 21 إلى 24 أغسطس.

ومن المقرر أن تقدم فرقة «كريزي درامرز» الأوكرانية الجوالة عرضاً ممتعاً للزائرين على إيقاعات الطبول الغامرة في «سيتي ووك». وتحظى الفرقة بشعبية كبيرة، حيث حققت سمعة رائعة بعروضها المذهلة في المهرجانات والاحتفالات الكبرى في أنحاء أوروبا على مدى أكثر من 10 سنوات.

كما سيستمتع الزوار بعرض «بلاك أند وايت» وهو مزيج متناغم من اللعب البهلواني والسحر والرقص والبانتوميم والارتجال، إضافة إلى عروض فنية وتفاعلية أخرى لجميع الفئات العمرية.

من جهة أخرى سيكون الزوار الصغار على موعد مع شخصية مدهش الشهيرة، حيث سيكون موجوداً بسيتي ووك في 22 الجاري.

البقشة

على جانب آخر، وبمناسبة عيد الأضحى وفي إطار جهودها لإسعاد الموظفين، نظمت جمارك دبي فعاليات معرض «البقشة» في المقر الرئيس للدائرة، حيث شملت الفعاليات عرضاً لعالم مدهش الترفيهي بفقراته المتميزة المعبرة عن السعادة والطاقة الإيجابية، كما ضم المعرض أجنحة خصصت لعرض الملابس والمأكولات التراثية.

مشاركة

قال خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: «نحرص على المشاركة مع الموظفين في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال تنظيم فعاليات متميزة تواكب المناسبة وتحقق السعادة للموظفين، وقد حرصنا على أن تتميز فعاليات معرض «البقشة» بالطابع التراثي بمواكبة عام زايد الخير المحفز لروح المحبة والتسامح في قلوبنا.