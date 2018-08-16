فعاليات تراثية وألعاب نارية تضيء ليالي «الأضحى» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

الزينة التي تملأ شوارع أبوظبي احتفالاً بعيد الأضحى المبارك تنسجم مع ما طرحته الكثير من الجهات من فعاليات ترفيهية متنوعة مستهدفة بها الأطفال والأسر. فكل الوجهات من فنادق ومراكز تجارية ومطاعم، تقدم لزوارها خيارات لأجل الاستمتاع بالعطلة، وإن تشابهت الفعاليات في بعض الأحيان، لكن لكل منها خصوصية معينة، وطريقة مختلفة في جذب الناس إليها، منها الألعاب النارية التي ستضيء ليالي العيد، والعروض المسرحية، والفعاليات التراثية.

ألعاب نارية

وستقدم إدارة مرسى «ياس مارينا» تجارب مختلفة احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، بجانب قوائم المأكولات، وستطلق عروضاً للألعاب النارية عند الساعة 9 مساءً، خلال أيام العيد لتضيء ليل جزيرة ياس بأضواء ملونة ستنعكس على مياه الخليج العربي، وتتيح للمشاهد الاستمتاع بلوحات بصرية جذابة.

وإلى جانب عربات الأطعمة، يمكن للزوار الاستمتاع برحلات بحرية على متن القوارب الخشبية التراثية، التي تعتمد على مشغل صديق للبيئة، وهو ما يمكنهم من مشاهدة عروض الألعاب النارية وهم في وسط الخليج العربي، كما يمكنهم تجربة مذاق أنواع مختلفة من التمور والقهوة العربية.

مأكولات متنوعة

وفي ياس مول يقدم «كاسكيد» إلى جانب مأكولاته المتنوعة، فعاليات ترفيهية لجميع أفراد العائلة من 21 ولغاية 25 أغسطس الجاري، وستتاح للزوار فرصة المشاركة بعروض مسرحية على خشبة مسرح معدة مسبقاً، إلى جانب المشاركة بالأعمال اليدوية والفنون المستوحاة من أجواء العيد في القسم المخصص للأعمال التراثية، كما يمكن مشاهدة عروض النافورة الراقصة.

كما ستتمكن العائلات من مشاهدة العروض الشرق أوسطية الساحرة التي سيتم عرضها 3 مرات في اليوم. وستتضمن عرض علاء الدين، وألف ليلة وليلة، والرحلة الأخيرة للسندباد والمصباح السحري. وسيتاح للأطفال من مختلف الأعمار فرصة مقابلة أحد أبطال هذه الشخصيات، إلى جانب مشاهدة الدمى المتحركة المتجولة والتماثيل الذهبية الحية وبهلوانيي المشي على العصي الخشبية الطويلة.