«عالم مدهش».. لعب بلا حدود أيام الخميس

المصدر: دبي - البيان

عطلة نهاية أسبوع حافلة بالتسلية مع «عالم مدهش» يوم الخميس لقضاء أمتع الأوقات طوال النهار مع باقة «لعب بلا حدود». يدعو «مدهش» الشخصية المحبّبة خلال فصل الصيف في دبي، كافة العائلات والأطفال للمجيء إلى مركز دبي التجاري العالمي، حيث تنتظرهم مغامرات لافتة وألعاب مسلية.

ويستطيع الزوّار شراء باقة «لعب بلا حدود» مقابل 199 درهماً، والاستمتاع بالكثير من الألعاب ومحطات الجذب في «عالم مدهش» طوال أيام الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل. وعند شراء باقة «لعب بلا حدود» لطفل واحد، يتاح لراشد واحد يرافقه الدخول مجاناً إلى الوجهة، وبهذا يكتمل المرح العائلي. فلا تدعوا هذا العرض الصيفي الرائع يفوتكم.

وتتضمّن الدورة 19 من «عالم مدهش» مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب والعروض المسرحية والمرح لكافة أفراد العائلة المستمرّة طوال 80 يوماً من فصل الصيف.