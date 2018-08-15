«شيبتنا» يحتفل بالأضحى في «دبي مول»

المصدر: دبي - البيان

تعود شخصية الجد المحبوب شيبتنا إلى دبي مول خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ليشارك العائلات القصص والحكايات الحكيمة ابتداءً من الثلاثاء المقبل. ويمكن للأهالي والأطفال لقاء شيبتنا وتمضية وقت معه في قاعة السوق، حيث يحصل الصغار على هدايا خاصة بالعيد.

وإضافة إلى ذلك، يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بتجربة غامرة مع المنصات التفاعلية وألعاب الواقع الافتراضي التي يتم تقديمها بالتعاون مع «فيرتشوال رياليتي بارك»، ما يثري أجواء البهجة التي تظلل عطلة العيد.

أما Perfumery & Co، وجهة العطور والجمال في منطقة الأزياء «فاشن أﭬنيو»، فتقدم علبة بخور مجاناً عند التسوق بقيمة 450 درهماً أو أكثر، إضافة إلى خدمة ركن السيارات الخاصة بكبار الشخصيات، عند إنفاق 1000 درهم أو أكثر. وسيحصل الزوار أيضاً على حلويات مجانية تقدمة «كانديليشوس» تتضمن بوبكورن «غاريت غولد» ومكعبات الحلوى، احتفالاً بهذه المناسبة المميزة.

ويمكن للزوار أيضاً الحصول على رسومات البورتريه الكاريكاتورية الخاصة بهم مجاناً في المنصة المؤقتة لمتجر «Jardin de Parfums» بالقرب من منصة عرض الأزياء في «فاشن أﭬنيو» بالطابق الأرضي، حتى نهاية الشهر. واحتفالاً بإطلاق أحدث عطور العلامة التجارية الذي يحمل اسم «Mona Lisa Smile» سيحصل الزوار على رسوم تصور ابتساماتهم أيضاً، ويتم رسمها في الوقت نفسه.

وبفضل احتضانه مجموعة واسعة من أشهر الوجهات الترفيهية في المدينة، مثل «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» و«كيدزانيا» و«حلبة دبي للتزلج» و«فيرتشوال رياليتي بارك»، إضافة إلى معالم أخرى مميزة يمكن للضيوف زيارتها مجاناً، مثل هيكل الديناصور «دبي داينو» إضافة إلى «نافورة دبي»، يقدم «دبي مول» لجميع الزوار فرصة الاستمتاع بأروع الأوقات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

من ناحية أخرى يستعد سوق التنين 2 لتنظيم جدول فعاليات حافل بالأنشطة الشّيقة والعروض الفنية المبهجة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وستشمل الفعاليات إقامة مهرجان ثقافي لقراءات في الشعر النبطي التقليدي، إلى جانب إحياء حفل غنائي ساهر للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، علاوة على تقديم عروض وأنشطة مسلية مفعمة بالمرح والبهجة مستوحاة من البرنامج التلفزيوني التعليمي الشهير «افتح يا سمسم»، وغيرها الكثير.

أمسية شعرية

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، يستضيف سوق التنين 2 أمسية شعرية متميزة لنخبة من الشعراء الإماراتيين، الذين سيقومون بمشاركة إبداعاتهم من الشعر النبطي.