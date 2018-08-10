فعاليات وألعاب نارية تضيء ليالي العيد في دبي

المصدر: دبي - البيان

سيكون ز وار الوجهات الشهيرة في دبي «ذا بييتش» و«السيف» و«لا مير»، على موعد مع عروض مذهلة للألعاب النارية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويمكن للمقيمين والسياح اختيار مشاهدة الألعاب النارية في «ذا بييتش»، الوجهة البحرية الحيوية التي تطل على مياه الخليج العربي، أو مشاهدة السماء وهي تضاء بالألعاب النارية في «السيف»، الوجهة الساحرة بأجوائها التراثية وإطلالاتها على خور دبي، أو يمكنهم الاسترخاء وقضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء والعائلة في «لا مير» أثناء مشاهدة السماء المتلألئة.

على جانب آخر دعا «عالم مدهش» ضيوفه للاستفادة من الوقت المتبقي من العطلة الصيفية التي تشارف على الانتهاء، وزيارة الوجهة لقضاء وقت مسلٍّ قبل العودة إلى المدرسة. فسيحتفل «عالم مدهش» بالأسابيع الأخيرة المتبقية من فصل الصيف بقوالب حلوى وبالونات والكثير من الجوائز التي يمكن ربحها ضمن إطار حفل «العودة إلى المدرسة».

فمع اقتراب موعد بدء العام الدراسي، تقام مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية التي ترفّه عن الأطفال وتضمن لهم قضاء أمتع الأوقات خلال ما تبقى لهم من العطلة الصيفية. في هذا الإطار يقيم لهم «عالم مدهش» ألعاباً حماسية وأنشطة تعليمية متعددة تحضّرهم للعام الدراسي الجديد. يستطيع الأطفال والعائلات جميعاً المشاركة بالمرح في «عالم مدهش» من 9 إلى 16 أغسطس والدخول في سحب يومي خاص بالعودة إلى المدرسة. وسيكون بوسع كل من ينفق 300 درهم بين 10 صباحاً و5 عصراً المشاركة في السحب الكبير على جوائز مدهشة من جامبو للإلكترونيات. ويمكن للزوار مشاهدة السحب مباشرةً بين الساعة 5 و6 عصراً خلال برنامج «عالم مدهش» على قناة تلفزيون دبي.

24 فائزاً

وسيتم الإعلان يومياً عن الفائزين المحظوظين الذين سيبلغ عددهم الإجمالي 24 فائزاً. كما أنهم سيحظون بفرصة ربح جوائز من جامبو للإلكترونيات، بحيث تصبح العودة إلى المدرسة أكثر متعة. وتتضمّن الدورة الـ19 من «عالم مدهش» مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب والعروض المسرحية والمرح لكافة أفراد العائلة المستمرّة طيلة 80 يوماً من فصل الصيف. ويستمر «عالم مدهش» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، في مركز دبي التجاري العالمي حتى 25 أغسطس.

ويفتح «عالم مدهش» أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساءً. ويبلغ سعر تذكرة الدخول 25 درهماً، ويكون الدخول مجانياً للأطفال دون سنّ الثالثة وللمسنين وأصحاب الهمم.

أجندة

جدول عروض الألعاب النارية خلال عيد الأضحى:

الوجهة التاريخ

السيف 9 مساءً

ذا بييتش 9:15 مساءً

لا مير 9:30 مساءً