الفعاليات التراثية تضيء احتفالات أبوظبي بـ«الأضحى»

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف مدينة «عالم فيراري أبوظبي»، الترفيهية في جزيرة ياس، مجموعة مميزة من الفعاليات الثقافية الترفيهية، إضافة إلـى مهرجان للمأكولات يقام للمرة الأولى في المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة بين 22 - 26 الجاري.

وتعزز الفعاليات الاحتفالية العائلية تجربة ضيوف المدينة التي تجمع تحت سقفها باقة من الألعاب والوجهات الترفيهية المميزة مع مغامرات شيقة وأفعوانيات حطمت العديد من الأرقام القياسية، ما توفر للضيوف وجهة استثنائية في عيد الأضحى المبارك.

وتستضيف المدينة الترفيهية خلال الفترة بين 23 - 25 أغسطس مهرجاناً للمأكولات تقدم خلاله المطاعم المشاركة باقة متنوعة من مفاهيم وخيارات الطعام المحلية والعالمية على وقع أنغام الموسيقى الحية.

ويمكن للضيوف اختبار أجواء المنافسة خلال مسابقة الطهي الحية «بلاك بوكس» التي تستضيفها جزيرة ياس عند الساعة 2 من بعد ظهر يوم 23 أغسطس، ويشارك فيها طهاةٌ من مختلف فنادق ومطاعم الجزيرة. ومع احتدام المنافسة بين الطهاة لعرض مهاراتهم في فن الطهي، يعيش الضيوف أجواءً حماسية لا تقل متعةً عن أفعوانيات المدينة.