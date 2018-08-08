اقتران أربعة توائم في حدث نادر

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

في حدث نادر، اقترنت توأمتان متماثلتان بزوجين من التوائم المتماثلين. وذكرت «ذي ميرور» أن بريتاني وبريانا (32 عاما) اقترنتا بالأخوين التوأمين جوش وجيريمي سلايرز (34 عاما) في مهرجان عيد التوائم الذي أقيم في مدينة توينزبيرغ بولاية أوهايو الأميركية، التي تشتهر بكثرة التوائم فيها من النساء والرجال.

وعقد الزواج كاهنان توأمان متماثلان خلال الحفل الذي أطلق عليه اسم «ذات مرتين». ووصفت العروس بريانا حفل الزواج بأنه كان أشبه بقصة خيالية تحققت، فاقترانها هي وشقيقتها بتوأمين متماثلين يعتبر حدثا في غاية الأهمية بالنسبة لهما. وقالت إنهما منذ كانت صغيرتين في روضة الأطفال كانتا تحلمان بالزواج من توأمين حينما تكبران.

أما التوأمان جوش وجيريمي، فأوضحا أنهما تعهدا بألا يتزوجا إلا شقيقتين متماثلتين. ولم يوضح الأزواج الأربعة كيف سيميزون بعضهم بعضا بعد الزواج.