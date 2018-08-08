«عبرة مرسى دبي»..عبق التراث وروح الحداثة

المصدر: دبي - رفيف الخليل

مشاهد خلابة بانتظار ركاب «عبرة مرسى دبي» الصديقة للبيئة، التي تجعل من التنقل في دبي تجربة فريدة تعكس روح الحداثة وعبق التراث، عبر جدول رحلات تربط أهم المناطق السياحية، وتوفر أفضل الأجواء على مدار العام.

محطات بحرية

ما بين اختصار الوقت والتنقل بسلاسة وأمان، وسط أجواء مريحة، يوضح ناظم فيصل، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، خط السير اليومي، حيث تنطلق في الصباح الباكر باتجاه واحد من منطقة الجداف إلى محطة فستيفال سيتي، ومن منطقة مرسى دبي إلى الميناء السياحي، وبهذا تعد الوسيلة المثلى للتنقل والاستكشاف.

مقومات سياحية

لعل أكثر ما يلفت في هذه الوسيلة البحرية هي استقطابها لمحبي السياحة، والعائلات، فلم تعد تقتصر على مهمة التنقل بين المحطات، إنما توفر خدمات إضافية، ويقول ناظم فيصل إن الهدف الأساسي الذي تحرص عليه هيئة الطرق والمواصلات هو «إسعاد الناس»، ويضيف: «يمكن للعائلات قضاء رحلة سياحية عبر الحجز المسبق، والتمتع بأجواء ذات خصوصية بين أربع محطات مثلاً، تتوزع في أرجاء مرسى دبي: مارينا تيراس، وممشى المارينا، ودبي مارينا مول، ومارينا بروميناد».

نمط إماراتي

تجسد العبرة كما يشير ناظم فيصل، إلى أجواء التراث والعودة إلى حياة الإماراتيين ومدى ارتباطهم بالبحر، لتسجل في ذاكرة الزوار رحلة بحرية ساحرة بعبق التراث، خاصة أنها تنقل الركاب في منطقة خور دبي عبر ثلاث محطات هي السيف وبني ياس وفيستيفال.