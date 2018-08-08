«عالم مدهش» غني بالمرح والترفيه

المصدر: دبي - البيان

بقي شهر واحد على انتهاء فصل الصيف والعودة إلى المدرسة إلا أنّ «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة، يستمرّ في الترحيب بالجميع، ويدعو الأهل لإحضار أطفالهم كي يواصلوا الاستمتاع بمجموعة أنشطة عائلية ترفيهية مسلية وبتجارب غامرة فيما يحافظون على نشاطهم ويتفادون حرارة الصيف حتى 25 من الشهر الجاري.

تجري فعاليات «عالم مدهش» الرائعة في ثماني قاعات متخصّصة بمركز دبي التجاري العالمي وتتضمن مجموعة كبيرة من الألعاب التفاعلية، والعروض المسرحية والفقرات التي يقدمها فنانون متجولون. لمحة سريعة عمّا ينتظركم من مرح في «عالم مدهش» قبل اختتام فعالياته في السطور التالية:

«يمكن للأطفال ممارسة ألعاب المعارك ضمن مساحة ممتدة على 200 متر مربع، أو تسلّق الحبال الممتع. كما يمكنهم الاستمتاع بنسمات البرودة من خلال التزلّج على حلبة «عالم مدهش». فاحرصوا على زيارة الوجهة الترفيهية المغلقة، حيث يمكن أن يمارس الأطفال مختلف الأنشطة ويمرحوا طوال الصيف».

هالو كيتي

ويمكن للأطفال من خلال العروض اليومية أن يقابلوا شخصياتهم المفضلة ويتفاعلوا معها ويلتقطوا صوراً مميزة بجانبها. اقضوا أجمل الأوقات مع «مدهش» و«هالو كيتي» التي تملك متجر ملابس خاصاً بها.

لا تفوتوا فرصة الفوز بجوائز قيّمة. ليس عليكم سوى إنفاق 300 درهم في «عالم مدهش» لتحصلوا مقابلها على قسائم مشاركة لتدوير دولاب الحظ كل يوم أحد، وربح قسائم مشتريات بقيمة 5000 درهم من متجر جمبو للإلكترونيات. كذلك، يحصل الأهل وزوار «عالم مدهش» على قسيمة «زر واربح» التي تخولهم المشاركة للفوز بسيارة GS8 برعاية شركة قرقاش موتورز.

ويمكن للأمهات أن يدلّلن أنفسهنّ في استراحة مدهش الصحية من «في إل سي سي» فيما يقضي أطفالهنّ أمتع الأوقات في «عالم مدهش»، تقع الاستراحة في القاعة 1 وهي تتيح للأمهات الاسترخاء التام، فيما يشارك أطفالهنّ في مختلف الألعاب في الجوار.

أنشطة تثقيفية

لا تفوتوا فرصة إحضار أطفالكم إلى «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي حتى 25 من أغسطس، حيث تنتظرهم ألعاب وعروض متنوعة وأنشطة تثقيفية ترفّه عنهم طوال العطلة الصيفية.

وتتضمّن الدورة 19 من «عالم مدهش» مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب والعروض المسرحية والمرح لكافة أفراد العائلة المستمرّة طوال 80 يوماً من فصل الصيف.

ويفتح «عالم مدهش» أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساءً. ويبلغ سعر تذكرة الدخول 25 درهماً، ويكون الدخول مجانيّاً للأطفال دون سنّ الثالثة وللمسنين وأصحاب الهمم.

كما يمكن للزوّار الحصول على باقة عالم مدهش «لعب بلا حدود» مقابل 199 درهماً من الأحد إلى الأربعاء من العاشرة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر، وطوال اليوم أيام الخميس، حيث تشمل التذكرة رسوم الدخول لشخص بالغ وطفل واللعب غير المحدود، ويستفيد الزوار أيضاً من باقة «الألعاب المختارة» مقابل 59 درهماً طوال أيام الأسبوع.