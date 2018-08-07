«العيد في دبي» فرح وترفيه عامر بالثقافة والفنون

المصدر: دبي - البيان

للعيد في دبي نكهة وطعم خاصان تنثر عبيرهما باقة الفعاليات الغنية والمهمة التي تعتزم مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، تنظيمها من خلال احتفالات «العيد في دبي»، التي تتضمن باقة من الفعاليات والأنشطة المشوّقة، والألعاب النارية بألوانها المبهجة في مواقع مختلفة في دبي لتنشر السعادة والبهجة والأجواء الاحتفالية بين المقيمين والزوّار.

وتتضمن قائمة برامج هذا الحدث، العديد من الفعاليات والحفلات الغنائية والأنشطة المختلفة التي يمكن الاستمتاع بها، إلى جانب الاستفادة من العروض الترويجية وفرصة الربح الوفير.

حفلات وعروض

تُحيي الفنانة بلقيس حفلاً غنائياً في سوق التنين 2، تطرب فيه الزوار والمقيمين بباقة من أجمل أغانيها، يوم الجمعة 24 الجاري في السابعة والنصف مساء. كما تستضيف الوجهة الشاطئية ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس عروض الألعاب النارية، ابتداء من 22 حتى 24 الجاري في الثامنة والنصف مساءً.

أما الوجهة الشاطئية لامير فستحتضن أيضاً عروض الألعاب النارية من التاسعة والنصف مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع للعيد، إضافة إلى ذلك ستنير السيف سماء دبي بعروض الألعاب النارية على مدار ثلاثة أيام العيد ابتداء من التاسعة مساء، وسيحتفل دبي فستيفال سيتي مول بهذه المناسبة من خلال عرض موسيقي للألعاب النارية في التاسعة مساء والعاشرة والنصف مساء يومي 22 و23 الجاري.

وتتاح للزوّار والمقيمين فرصة الاستمتاع بمشاهدة عرض يملأه التأثيرات البصرية والتقنيات العالية والاستفادة من باقة عائلية مميزة مقدمة بمناسبة عيد الأضحى في «لابيرل». تشمل هذه الباقة خصماً لا يقل عن 50% للتذاكر العائلية تشمل مجموعة من 4 إلى 10 أشخاص في الدرجتين الفضية والذهبية، حتى 25 الجاري، الأمر الذي يمنحهم الفرصة للتمتع بمشاهدة العرض مقابل سعر مميز.

أنشطة مراكز التسوق

ويحتضن سيتي سنتر ديرة وللمرة الأولى العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقام في الهواء الطلق داخل المول مثل: أكشاك الطعام، ومحلات التسوق على نمط أكشاك خارجية داخل المركز، ومنطقة خاصة للحفلات الموسيقية الحية، وشاشة سينما لعرض الأفلام الرائعة، من العاشرة صباحاً وابتداء من أول أيام العيد حتى 30 سبتمبر.

وبمناسبة عيد الأضحى، يستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرضي «بيبي شارك» و«بينك فونج» المميّزين اللذين اكتسبا شعبية كبيرة لدى الأطفال، ما سيسمح لهم الاستمتاع بسماع أفضل أغانيهم في الرابعة عصراً، وكذلك الثامنة مساء يومي 24 و25 الجاري. وتقدّم شخصيات الدمى الرئيسيّة لبرنامج الأطفال الشهير «افتح يا سمسم» في سوق التنين 2 خلال عيد الأضحى المبارك مجموعة من العروض الترفيهية الممتعة من بينها عروض الرقص والموسيقى، لتقدم للعائلات والأطفال فرصة قضاء وقت رائع ابتداء من 23 الجاري حتى 3 سبتمبر.

سيحتفل ابن بطوطة مول بالذكرى الستين لعرض «استكشاف الفضاء» من قناة ديسكفري الذي نال اهتمام وإعجاب الجميع من مختلف الأعمار. هذا وسيستضيف المول العروض الحية التعليمية وورشات العمل لرواد الفضاء.

ابتداءً من أول أيام العيد وحتى 9 سبتمبر. كما يستضيف دبي مول ابتداء من 21 حتى 24 الجاري أنشطة وفعاليات وعروض ترفيهية مناسبة لكل أفراد العائلة. وسيقدم «شيبتنا»، الشخصية العربية التراثية، للأطفال عيديّة مميزة عند مشاركتهم في أنشطة الفنون والحرف اليدوية خلال الورشات التي يقدمها.

إضافة إلى ذلك سيتمكنون من التمتع بمشاهدة برامج الرسوم المتحركة المحلية والعالمية مثل «فريج» و«توم وجيري». يحظى زوار سيتي سنتر مردف بفرصة الترفيه والاحتفال بعيد الأضحى من خلال حضور عرض حي يومي مستوحى من السيرك ابتداء من 21 حتى 25 الجاري.

أنشطة الوجهات الترفيهية

يستطيع الآباء إدخال البهجة في نفوس أطفالهم في «آي إم جي عالم من المغامرات»، من خلال الاستمتاع بالمسيرات الاستعراضية، والعروض الحيّة المذهلة، وفرصة مقابلة الشخصيات المفضلة من بينها: «مارفل»، «كارتون نيتوورك» و ديناصورات «الوادي المفقود».

وتحتفل وجهة السيف بالعيد في دبي من خلال تقديم مجموعة أنشطة عائلية تشمل: عروض الرقص، ورشات عمل ترفيهية، ألعاباً ترفيهية وأكشاك الصور، تتيح للزوار قضاء أوقات رائعة بصحبة الأصدقاء والعائلة، وذلك يومياً من 22 حتى 24 الجاري ابتداء من 6 مساء.

وأما زوّار برواز دبي فبإمكانهم الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التقليدية والتفاعلية مثل رقصة العيالة، والفرق الجوّالة، والفعاليات الترفيهية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، ابتداء من 22 حتى 25 الجاري من 10 صباحاً حتى 8 مساء.

400

يتاح للزوار والمقيمين عبر تطبيق «SunSational Summer» التي أطلقته مراس، فرصة الاستفادة مما يزيد على 400 عرض مميز يشمل عروضاً على أشهى المأكولات، وعروضاً في المحلات التجارية والأنشطة الترفيهية، وذلك حتى 30 سبتمبر وفي «السيف»، «بوكس بارك»، «سيتي ووك»، «لامير»، «ذا بييتش» و«ذا أوتلت فيليدج».