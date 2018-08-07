«الألعاب الإلكترونية» في ياس مول.. أنشطة تفاعلية وتوعوية

«الألعاب الإلكترونية ثقافة ذات شعبية كبيرة، خاصة وسط أبناء الجيل الجديد»، هذا ما أشارت إليه شذى الرميثي مدير إدارة التسويق في ياس مول، وقالت: دفعنا هذا لنقدم تجربة لمحبي الألعاب الإلكترونية التفاعلية، من خلال تنظيم مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية من 22 الجاري ولغاية 1 سبتمبر المقبل. وأضافت في حديثها لـ «البيان» يضم المهرجان أهم الألعاب الإلكترونية، ومسابقات، وورشة عمل لتقدم النصائح حول اختيار الألعاب المناسبة للأطفال واليافعين، وفقاً لمعايير المجلس الوطني للإعلام.

تفاعل

عن المهرجان الذي سيقام في «تاون سيكور» في ياس مول، من 10 صباحاً ولغاية 10 ليلاً، قالت شذى الرميثي: تضم الفعالية سلسلة من النشاطات التفاعلية، وعرضاً لأزياء شخصيات الألعاب الشهيرة، ومسابقات الفرق المتعددة، والألعاب الإلكترونية الكلاسيكية، والألعاب الرياضية الإلكترونية وألعاب الواقع الافتراضي، وأضافت: يستهدف المهرجان جميع الأعمار ومحبي الألعاب الإلكترونية التفاعلية.

نصائح

وذكرت: سيتم عقد ورشة عمل من قبل مختصين لتقديم عدد من النصائح للأهالي حول كيفية اختيار الألعاب الإلكترونية المناسبة للأطفال، بحسب الفئات العمرية، وأوضحت: من أهم النصائح التحقق من فئة الألعاب الإلكترونية والمقَيّمة ضمن عدة فئات تبدأ من عمر (3 سنوات، ثم 7 سنوات، ثم الـ12، والـ 16، والـ 18، والـ 21 سنة)، وذكرت: إنها معايير المجلس الوطني للإعلام التي تحدد الألعاب المناسبة والمعنية بكل فئة عمرية. وقالت: ننصح الأهالي أيضاً بقراءة الآراء العامة المنشورة على المواقع الإلكترونية للاطلاع على ما قد يتماشى مع رغبات الأطفال.

فرصة للإبداع

عن الهدف التعليمي والتربوي، وراء إقامة هذه الفعالية، قالت شذى الرميثي: من المفيد مناقشة تصميم هذه الألعاب مع محبيها لفتح الآفاق للموهوبين من أبوظبي والعالم العربي للإبداع والتميز في هذه الصناعة المميزة، وذكرت: تقدر قيمتها الآن في السوق العربي بمليار دولار أميركي، وبنسبة نمو سنوي 10%، وذلك حسب تقرير أطلقته شركة «يوبيسوفت العالمية».

مسابقات وجوائز

وأشارت إلى إقامة العديد من المسابقات التي تؤهل الفائزين للحصول على العديد من الجوائز منها كما ذكرت: مسابقة الـ Cosplay سيقوم المشاركون حينها بتمثيل عدد كبير من الشخصيات الكرتونية والسينمائية، كما سيتمكن الحضور من التقاط الصور مع شخصياتهم المفضلة المستوحاة من الأفلام والألعاب الإلكترونية.

وتابعت: أما بطولة لعبة الـــ Fortnite Pro AM: فسيتنافس 5 فرق مشاركة في البطولة، يقود كل فريق منها أحد مشاهير الألعاب الإلكترونية المحليين، وقالت: في نهاية البطولة سيتم التبرع بمبلغ قدره 20 ألف درهم لجمعية خيرية بالنيابة عن الفريق الفائز.

مبادرة



سيضم مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية مبادرة «اللعب من أجل الخير»، وهي مبادرة خيرية تمكن الزوار من التبرع بألعابهم أو شراء ألعاب مستخدمة بحالة جيدة، على أن يتم التبرع بجميع العائدات لمركز الإمارات للتوحد.