رواية لكونديرا على مائدة «نلتقي لنقرأ»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استضاف المركز الإبداعي للقراءة بجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في إمارة رأس الخيمة، أخيراً، اللقاء الشهري «استراحة سيدات»، وذلك في إطارالتعاون القائم بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واقتصادية رأس الخيمة. إذ تناولت الجلسة كتابي شهر يوليو وهما كتاب «سنة القراءة الخطرة» للكاتب آندي ميلر، ورواية «كائن لا تحتمل خفّته» للكاتب ميلان كونديرا.

وناقشت المشاركات في الجلسة، كتاب «سنة القراءة الخطرة» الذي تحدث فيه الكاتب عن سنة قضاها وهو يقرأ عدداً من أعظم الكتب وأشهرها حول العالم، وفخره بما حققه في تلك السنة، كما تطرقن إلى التغير الذي طرأ على حياة الكاتب بعد هذه التجربة، كما يثبته هو في كتابه، في محاولة للحثّ على القراءة التي يقول إنها علّمته الكثير من القيم مثل المثابرة والتصميم على إنهاء شيء بدأه.

أما رواية «كائن لا تحتمل خفته»، كما عرضت النقاشات، فتُدخل قارئها إلى عوالم جديدة من السرد المبتكر المشبع بأساليب المناقشة الفلسفية.

ودعت عضوات «استراحة سيدات... نلتقي لنقرأ» في ختام الجلسة، التي استمرت على مدار ساعتين، إلى ضرورة تكرار مثل هذه الجلسات، للمضي قدماً في التشجيع والحث على القراءة.