الأرشفة الإلكترونية وأنظمتها محور ورشة في مركز جمعة الماجد

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث الورشة التدريبية الرابعة، أول من أمس بعنوان «الأرشيف الإلكتروني: نُظم تأمين وحفظ واسترجاع الملفات والوثائق إلكترونياً»، قدمها د. أحمد عبد الراضي رئيس قسم الخدمات الفنية بالمركز، وحضرها 46 متدرباً ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وطلاب الجامعات.

وبدأت الورشة بالحديث عن أهمية المحفوظات والتوثيق في المؤسسات ومفهوم الوثائق وطرق الحفظ المتبعة، ثم تناولت عدداً من المحاور المهمة منها: التعريف بطرق تحويل الوثائق إلى الشكل الرقمي، وتطبيق أساليب بناء الأرشيف الإلكتروني في المؤسسات، والتعريف بأشهر الأنظمة الخاصة بالأرشيف الإلكتروني، وتحديد المواصفات الدولية الخاصة بحفظ الوثائق والملفات إلكترونياً.

وقد أبدى المتدربون تفاعلاً بناء مع الورشة خلال الحوار والنقاش الذي دار فيها، وشكروا لمركز جمعة الماجد دوره في تنظيم مثل هذه الورش التدريبية التي تعود عليهم بالنفع والفائدة، وشكروا للمدرب أداءه، واقترحوا تنظيم ورش أخرى لموضوعات تهمهم. وفي ختام الورشة قام المدرب بتوزيع الشهادات على المشاركين.