متاحف دبي.. كنوز تاريخية وثقافة وطن

المصدر: إعداد - ريم الكمالي ــ غرافيك: حسام الحوراني

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تتعدد المتاحف لتعبر عن ثقافة الأوطان، وخدمة المجتمعات بهدف الحفاظ على التراث الإنساني وثقافته وتاريخه وأحداثه وفنونه وتُحفه ونوادره وحتى التعريف بمؤسساته... لنستعرض اليوم بعضاً من متاحف دبي بملامحها التاريخية والأثرية والاقتصادية والإنسانية...

* متحف اللؤلؤ: يعرض ملايين اللآلئ الطبيعية المستخرجة من بحر الخليج العربي الدافئ، بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها.

* متحف المرأة: يعرض تاريخ المرأة الإماراتية مع دورها الأدبي والاجتماعي والسياسي والفكري... من خلال الوثائق والصور.

* متحف دبي: يعرض المكتشفات الأثرية المستخرجة من المدافن تعود إلى عصور متعددة، أسلحة، أوانٍ، وقطع أثرية نادرة.

* متحف نايف: يعرض تاريخ شرطة دبي من أزياء وأوسمة ونياشين ومعدات وأسلحة، ونماذج، ووثائق تاريخية ومراسيم.

* ساروق الحديد: يعرض الآثار المكتشفة في منطقة "صاروج الحديد بدبي، وهو موقع أثري يعود إلى العصر الحجري.

* متحف الاتحاد: يعرض الحياة في الإمارات قبل الاتحاد، إلى 1974م للتعريف بقصة الاتحاد ودستور الدولة، وحقوق المواطنين وواجباتهم.

* متحف القهوة: يعرض مكانة القهوة وأنواعها ومذاقها وأسلوب تقديمها وطريقة شربها باعتبارها جزءاً من التاريخ الثقافي المحلي.

* متحف المسكوكات: يعرض العملات النادرة، مع معلومات حول تاريخها وشكلها وحجمها وطريقة صكها... تصل إلى 470 عملة.