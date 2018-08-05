ثلاجة طبيعية من دون كهرباء ابتكرتها طالبة مغربية

المصدر: إعداد - نهى حوّا

ابتكرت الطالبة المغربية في مجال الهندسة البيئية، راوية لمهار، ثلاجة طينية قادرة على حفظ الأطعمة والأدوية من دون كهرباء، أما دافعها لذلك، فكان إدراكها خلال زيارة قامت بها إلى قرية في منطقة خنيفرة المغربية النائية، أن الذين يعانون من أمراض مثل السكري ليس لديهم مكان بارد لحفظ أدويتهم، وأن الذين يعيشون في قرى جبلية نائية يواجهون مشكلة في حفظ خضراواتهم بسبب غياب الكهرباء، حسبما أفادت وسائل الإعلام المغربية.، ويمكن للثلاجة البيئية الحفاظ على درجة حرارة 6 مئوية في المناطق الجافة، و12 درجة مئوية في المناطق الرطبة.

وفي سبيل أن تعمل، يجب حفظ الثلاجة في منطقة متجددة الهواء بعيداً عن أي جدار أو أرض. بالتالي، ينبغي وضعها على قاعدة أخرى مصنوعة من الصلصال أيضاً.

وتمنح الثلاجة المستخدم القدرة على حفظ منتجات الطعام لفترة تمتد من 10 إلى 15 يوماً، وفقاً للظروف المحيطة.