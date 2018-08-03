«فنان العرب» يداوي حزنه بلقاء جمهوره في دبي غداً

المصدر: دبي - غسان خروب

على الرغم من قسوة فقدان الأخ، فإن الفنان محمد عبده لم يخذل جمهوره في دبي، فقد آثر فنان العرب عدم الركون إلى الأحزان، بعد تلقيه عزاء شقيقه الأكبر عثمان عبده عثمان آل دهل العسيري الذي رحل عن الدنيا يوم الثلاثاء الماضي، ليبدو أن فنان العرب مصرّاً على مداواة حزنه عبر نشر الفرح بين جمهوره الذي سيكون على موعد معه مساء غد السبت، بقاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي، في وقت يتوقع أن يلقى الحفل إقبالاً جماهيرياً عالياً على غرار ما شهدته حفلات محمد عبده السابقة في دبي.

موعد

وبحسب بيان صدر عن مؤسسة دبي مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، أمس، تقررت إقامة حفل الفنان محمد عبده مساء السبت، نظراً إلى وفاة الأخ الأكبر لفنان العرب، بعد أن كان الحفل مقرراً مساء اليوم.

رغبة

وقالت المؤسسة في بيانها: «نؤكد أن الفنان محمد عبده يأمل برؤية جمهوره في الموعد الجديد للحفل»، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال بإمكان الجمهور استخدام التذكرة نفسها لدخول الحفل المقرر مساء غد، وبينت أنه في حال رغب أي شخص في إلغاء التذاكر واسترجاع المبلغ، فلا تزال الإمكانية متوافرة، ويمكنه إرسال رسالة إلكترونية مع ذكر رقم الطلب وعنوان البريد الإلكتروني المستخدم في الشراء إلى العنوان التالي (helpcenter@platinumlist.net)، قبل بدء الفعالية.

عزاء

وكانت التقارير القادمة من السعودية قد أشارت إلى أن جثمان الراحل تمت مواراته في مقابر المعلاة في مكة المكرمة، فجر الأربعاء، وأكدت أن الفنان محمد عبده قد وصل في وقت لاحق إلى مدينة جدة قادماً من باريس، لتلقي العزاء في منزله الواقع بحي الزهراء خلف قصر الأمير سلطان، مبينةً أن اليوم سيكون آخر أيام العزاء، إذ سيتجه محمد عبده من بعدها إلى دبي لإحياء الحفل الذي يقام ضمن مفاجآت صيف دبي في نسختها الـ21 التي تختتم فعالياتها أيضاً مساء اليوم، حيث يأتي إقامة هذا الحفل بعد غياب دام عاماً كاملاً. يُذكر أنه برحيل عثمان عبده يفقد فنان العرب شقيقه الثاني في أقل من شهر، إذ رحل شقيقه أحمد عبده عثمان خلال الشهر الماضي.