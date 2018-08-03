ترشيح مروة سيد لمنصة «فاشن سكاوت لندن»

المصدر: دبي ـ البيان

اختار مجلس دبي للتصميم والأزياء بالشراكة مع معهد فاد لتصميم الأزياء والموضة الفاخرة «فاد دبي»، مروة سيد عبد العظيم، لرعاية علامتها «ثري فيفتي ناين» التجارية، خلال مشاركتها في منصة «فاشن سكاوت لندن» للأزياء لموسم ربيع/‏صيف 2019، والتي ستقام خلال أسبوع لندن للأزياء، خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر المقبل.

ويشكل عرض أزياء مجلس دبي للتصميم والأزياء، ومعهد فاد لتصميم الأزياء والموضة الفاخرة في دبي، في موسمه الرابع، منصة حصرية، تتيح لأعضاء برنامج الشراكة بين in5 ومجلس دبي للتصميم والأزياء، عرض ابتكاراتهم على منصة «فاشن سكاوت لندن» خلال أسبوع لندن للأزياء، وأتاح العرض في نسخته السابقة مشاركة علامات تجارية مقرها الإمارات في منصة «فاشن سكاوت لندن» مثل: «أزاليا» و«ديبرا هينينغ» و«أميرة هارون» و«دي باي داليا».

وقالت جازية الظنحاني، الرئيسة التنفيذية لمجلس دبي للتصميم والأزياء: أظهرت مروة حرفية عالية وتطوراً إبداعياً متميزاً عن مشاركاتها في المواسم الماضية، ونحن فخورون بدعم أول ظهور عالمي لها من خلال عرض أزياء مجلس دبي للتصميم والأزياء ومعهد فاد لتصميم الأزياء والموضة الفاخرة في دبي، بما يعد شهادة على قيمة شراكتنا مع (معهد فاد دبي) والتزامنا بإبراز المواهب الاستثنائية في منطقتنا. وأضافت: نركز في شراكتنا على ترقية ودعم الأعمال وتطوير المواهب في إطار مجموعة واسعة من المزايا للأعضاء.

وقامت لجنة داخلية باختيار الفائزة من بين ستة مصممين تم انتقاؤهم لعرض تشكيلاتهم أمام لجنة التحكيم النهائية، وضمت شيفانغ داروفا مؤسس (معهد فاد دبي) وساس براون، العميدة المؤسسة لمعهد دبي للتصميم والابتكار، وفرانسوا شويتزر، المدير العام لتطوير الأعمال في مجموعة شلهوب. يشار إلى أن مجلس دبي للتصميم والأزياء، دخل أخيراً في شراكة مع in5، بهدف دعم المصممين الموهوبين في الإمارات، عبر برنامج عضوية متكامل يهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال النامية بدبي.