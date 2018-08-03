«استراحة سيدات».. إنجازات تدعم دور المرأة المعرفي

المصدر: دبي - وام

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن نتائج مبادرة «استراحة سيدات» التي أطلقتها في 2016 بهدف تمكين المرأة العربية ودعمها معرفياً، حيث وصل عدد عضوات «استراحة سيدات» إلى 3700 عضوة من مختلف دول العالم، فيما بلغ عدد الجلسات النقاشية التي نظمتها إلى 110 جلسات في مختلف إمارات الدولة، كما أقامت ما يقارب 40 حلقة نقاشية حول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن المبادرة نجحت في إبراز الدور الإيجابي والمهم للمرأة العربية في عمليات نشر وإنتاج المعرفة، كما عززت قدراتها في مجالات الأدب والكتابة الإبداعية، من خلال ورش العمل التدريبية التي قدمتها للعضوات.