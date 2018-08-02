ختام مفاجآت صيف دبي حفلات غنائية وعروض تفاعلية للأطفال

المصدر: دبي ـ البيان

جملة من الأنشطة والفعاليات أعدتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، خصيصاً لسكان دبي وزوارها، بمناسبة الاقتراب من ختام الدورة الـ 21 لمفاجآت صيف دبي، التي أتاحت الفرصة أمام الجميع لقضاء أوقات ممتعة في ضيافة «دار الحي»، حيث تشمل أنشطة الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي، العديد من الحفلات الغنائية والعروض التفاعلية للأطفال التي تستضيفها عدد من المراكز التجارية في دبي، إلى جانب إمكانية الفوز بالعديد من الجوائز الفورية.

أبطال وأكشاك

وخلال الأسبوع الأخير، يقدم دبي فستيفال سيتي مول، عرضاً خاصاً لمشاهير عالميين في الـ «بيت بوكس»، وفرصة مقابلة الشخصية المحبّبة للجمهور «مدهش»، إلى جانب العديد من ورش العمل المخصصة للعائلات، التي يمكن لأطفالها مقابلة الأبطال الخارقين مثل آيرون مان، وسبايدر مان، وثور وكذلك ديناصورات «الوادي المفقود»، وهي مقدمة من «آي إم جي عالم من المغامرات»، في «دبي مول»، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ستظهر الشخصيات في أروقة دبي مول ما بين الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، بمعدل كل 40 دقيقة، في حين يمكن لزوار دبي مول الاستمتاع بتجربة «أكشاك هواتف المفاجآت»، والتي تتمثل في الرد على الهاتف في أكشاك الهواتف الموزعة في أرجاء المول، والإجابة عن السؤال المطروح عليهم من قبل المتصل، حيث تتيح الإجابة الصحيحة فرصة للحصول على جوائز قيمة وفورية.

مدينة المستقبل

في المقابل، يمكن للأطفال من زوار دبي مول، المشاركة في بناء مدينة المستقبل الخاصة بهم، باستخدام مكعبات البناء الملونة، وذلك بالقرب من القاعة الرئيسية في الطابق الثاني. وسيتمكن المهندسون ومخططو المدن والفنانون والمصممون المستقبليون، وعائلاتهم، من بناء مدينة متكاملة باستخدام الليغو لتمثيل تدفقات الطاقة والمناطق الطبيعية والبنية التحتية للمواصلات والمباني. ستلهم مدينة ليغو المتنامية بناة المستقبل لإضافة أفكارهم الإبداعية الخاصة بهم.

وفي الوقت الذي يمكن لزوار وسكان دبي الاستمتاع بعروض «لا بيرل» في الحبتور سيتي الواقعة على شارع الشيخ زايد، يتيح مركز ابن بطوطة، للمتسوقين، فرصة المشاركة في بعض ألعاب الكرنفال الممتعة للحصول على فرصة للفوز بجوائز فورية، وفي الوقت نفسه، يمكن لزوار منطقة «لا مير» الواقعة في منطقة جميرا، الاستفادة من فرصة الحصول على بطاقات «امسح واربح» التي تقدم جوائز شيقة، من بينها: بطاقات لدخول منتزه لاغونا المائي، وخصومات على بعض المطاعم والمحلات التجارية.

حفل

يستضيف «دبي فستيفال سيتي مول»، مساء السبت المقبل، حفل الفنانة حلا الترك، والذي سينطلق في تمام الساعة 8:30 مساءً، وستقوم حلا قبيل الحفل بالكشف عن تشكيلة أزياء حصرية لزبائن روبنسونس.