الأرشيف الوطني يصدر كتاباً لرحّالة برتغالي تحدث عن الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر الأرشيف الوطني، أخيراً، كتاباً بعنوان «تجوال في المحيط الهندي»، يتناول رحلة شائقة لموظف دولة برتغالي، قَدِمَ من أوروبا عبر المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي، عبر طريق رأس الرجاء الصالح، في مطلع القرن الـ 16، وجال في الساحل الشرقي لقارة أفريقيا صعوداً للقرن الافريقي والبحر الأحمر، ثم دار دورة بحرية حول جزيرة العرب، من السويس والساحل الغربي للجزيرة، ثم اجتاز باب المندب إلى سواحل اليمن الجنوبية وحضرموت، وظفار وعُمان، ثم عَبر الخليج العربي، وتابع طريقه عبر المحيط صوب الهند.

وتحدّث الكتاب الذي ألفه دوارته باربوزا، وترجمه د. أحمد إيبشس، عن أرض الإمارات، والبحرين، وجزيرة هرمز ذات التاريخ العربي العريق، حيث يقدم الكتاب وثيقة تاريخية لبعض مواقع الإمارات، حيث بدا الوصف الموجز الذي قدمه الكتاب بمثابة سجل تاريخي موثوق.