عدسة الخالدي توثّق 34 عاماً من مآثر المؤسس

المصدر: دبي ـ البيان

خلال رحلته مع المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمكّن المصور الخاص محمد الخالدي، عبر استخدام عدسته من تسجيل وتوثيق العديد من مواقف وجوانب حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ليبدو ذلك توثيقاً لفترة مهمة في تاريخ الإمارات وتاريخ المنطقة ككل.

بعض تلك المواقف يكشف عنها المصور محمد الخالدي، خلال مشاركته في برنامج «عام زايد»، الذي يبث غداً الجمعة على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، حيث يتوقف الخالدي في حلقة البرنامج التي تبث غداً الجمعة، عند مرافقته الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، على مدى 34 عاماً، مؤرخاً للكثير من المحطات بعدسته، حيث كان شاهداً على اللحظات والمواقف الحاسمة في دولة الإمارات، في الوقت الذي يضم رصيد الخالدي ما يعادل 57 ألف ساعة تصوير عن الشيخ زايد بن سلطان، حوّلها إلى أعمال فنية مميزة تمثلت في تقديم لوحات اختصرت مواقف وأحداث وزيارات الراحل الكبير الرسمية والخاصة، كذلك لحظات اللقاء الأول بالراحل الكبير وتواضعه الشديد مع الذين يعملون معه.

محمد الخالدي

وقال الخالدي إن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، إلى جانب ما كان يتمتع به من صفات القيادة، كان يتسم بالبساطة وقدرة كبيرة على التواصل مع البسطاء وعامة الشعب، وكان يولي اهتماماً كبيراً للجولات التي كان يقوم بها لتفقد أحوال الشعب ومتابعة سير العمل في مشروعات التنمية التي يأمر بتنفيذها، وكانت هذه الجولات تتم دون أي ترتيبات مسبقة، وقد تشمل الجولة الواحدة أكثر من منطقة في مختلف أرجاء الدولة، وهي عادة حافظ عليها حتى في أيام مرضه.

مكانة استثنائية

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام لبرنامج «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة، إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

ويركز البرنامج على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، التي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول الذين عاصروا المغفور له، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم ومن أكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.

مستويات

وتنضم قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك، لتقديم البرنامج بهدف إبراز دور الشيخ زايد، طيَّب الله ثراه، في تأسيس الإمارات، وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعا لمية، فضلاً عن تقدير شخصه، رحمه الله، وما جسَّده من مبادئ وقيم مثلت، ولا تزال، الأساس الصلب الذي نهضت عليه الدولة، وما يكِنه له شعبه من حب وولاء، إلى جانب تعزيز مكانته بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن.

كلّ جمعة

يبث برنامج «عام زايد»، كل جمعة على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك ابتداءً من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، (الساعة: 10:00 بتوقيت غرينتش)، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي حامد بن كرم، وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط، التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما يتولى عبدالله السركال مهمة الإشراف عليه.