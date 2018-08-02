«لافتة كرتونية» تنقذ مطوّراً من البطالة

المصدر: إعداد- سيد صالح

تلقى الأميركي ديفيد كاساريز مئات عروض التوظيف بعد لجوئه لطريقة مبتكرة، حيث وقف في شوارع منطقة وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا شاهراً لافتة مدوّن عليها عبارة: «متشرد. جائع للنجاح. من فضلكم تسلموا سيرتي الذاتية».

وبحسب شبكة «فوكس نيوز»، يعمل كاساريز مطوراً للمواقع الشبكية، وجاء من تكساس إلى كاليفورنيا ليحقق حلمه بالعمل في وادي السيليكون. وتصادف أن رأته جاسمين سكوفيلد، فحصلت على نسخة من سيرته الذاتية والتقطت صورة له وهو ممسكاً باللافتة، ونشرتها على موقع تويتر، وفي اليوم التالي، جلبت تغريدة سكوفيلد أكثر من 130 ألف إعادة تغريد، وانهالت عروض الوظائف عليه بعضها من شركات كبيرة.