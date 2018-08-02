مليون جنيه استرليني ثمناً لسترة هاريسون فورد في «ستار وورز»

المصدر: لندن - د ب أ

من المتوقع أن يتم بيع السترة التي ارتداها الممثل الأميركي هاريسون فورد، أثناء تجسيده لشخصية «هانز سولو» في فيلم «ستار وورز: ذا امباير سترايكس باك» عام 1980 بأكثر من مليون جنيه استرليني أي ما يقارب 1.3 مليون دولار، وذلك وفقاً لما قاله منظمو مزاد علني سيقام في 20 سبتمبر المقبل، بسينما «بي اف أي أي ماكس» في لندن، وكان متجر بوب ستور وضع السترة في قمة قائمة تشمل أغراضاً تتعلق بالأفلام، سيتم طرحها بالمزاد.

وأوضح المتجر أنه سيتم طرح أكثر من 600 غرض للمزاد، من بينها قبعة ارتداها فورد في أثناء تجسيده لشخصية انديانا جونز «رايدرز اوف لا لوس ارك» عام 1981 وسلاح تستخدمه شخصية «أناكين سكاي ووكر» في فيلم «ستار وورز».